Tožilstvo je na ljubljansko okrožno sodišče vložilo obtožnico za julijski napad na 70-letnega ljubljanskega kmeta iz Kleč, poročajo mediji. Tožilstvo trem obtožencem iz romskega naselja v Rojah očita povzročitev hude poškodbe v sostorilstvu.

Napad se je zgodil julija letos na polju na območju Kleč v Ljubljani. Starejšega kmetovalca so med delom na polju napadli in huje poškodovali trije domnevni storilci iz bližnjega romskega naselja v Rojah. Policija jih je kmalu izsledila in jim odvzela prostost.

Po poročanju medijev je tožilstvo zdaj na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico zoper osumljence. Kot poroča Delo, jim očita povzročitev hude poškodbe v sostorilstvu. Po prepričanju tožilstva je šlo za usklajen napad treh storilcev na starejšo osebo. Vsi trije domnevni napadalci so v priporu.

Obtožnica še ni pravnomočna, saj je obramba zoper obtožni akt vložila ugovor, piše Večer.