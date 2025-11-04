Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
4. 11. 2025,
8.45

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45

Natisni članek

Natisni članek
Okrožno sodišče v Ljubljani tožilstvo romska skupnost napad

Torek, 4. 11. 2025, 8.45

51 minut

Vložena obtožnica za napad na kmeta iz Kleč

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45
Slovenska policija | Vsi trije domnevni napadalci so v priporu. | Foto Mija Debevec Doničar

Vsi trije domnevni napadalci so v priporu.

Foto: Mija Debevec Doničar

Tožilstvo je na ljubljansko okrožno sodišče vložilo obtožnico za julijski napad na 70-letnega ljubljanskega kmeta iz Kleč, poročajo mediji. Tožilstvo trem obtožencem iz romskega naselja v Rojah očita povzročitev hude poškodbe v sostorilstvu.

Napad se je zgodil julija letos na polju na območju Kleč v Ljubljani. Starejšega kmetovalca so med delom na polju napadli in huje poškodovali trije domnevni storilci iz bližnjega romskega naselja v Rojah. Policija jih je kmalu izsledila in jim odvzela prostost.

Po poročanju medijev je tožilstvo zdaj na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico zoper osumljence. Kot poroča Delo, jim očita povzročitev hude poškodbe v sostorilstvu. Po prepričanju tožilstva je šlo za usklajen napad treh storilcev na starejšo osebo. Vsi trije domnevni napadalci so v priporu.

Obtožnica še ni pravnomočna, saj je obramba zoper obtožni akt vložila ugovor, piše Večer.

Slovenska policija
Novice Ganljiv zapis nečakinje brutalno pretepenega Toneta
Policija, Slovenija, policijski avto
Novice Strojanovi napadli 72-letnika in ga brutalno pretepli?
Okrožno sodišče v Ljubljani tožilstvo romska skupnost napad
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.