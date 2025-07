Strojanovi napadli 72-letnika in ga brutalno pretepli?

"Včeraj so v Ježici trije Romi iz družine Strojan brutalno pretepli 72-letnega A. Čemažarja. Na svoji zemlji je obiral plevel. Do 2. ure zjutraj je bil na urgenci: počena ličnica, hude podplutbe očesa. Družina je zgrožena: leta jim kradejo krompir, zajce, kokoši, nič se ne zgodi," je na omrežju X zapisal novinar Planeta TV Luka Svetina.

Policisti obveščeni o nasilnem dejanju na območju Kleč

Na PU Ljubljana so za Slovenske novice potrdili, da so bili včeraj zvečer obveščeni o nasilnem dejanju na območju Kleč v Ljubljani. Kot so navedli, se je na polju zgodil konflikt med osebami, v katerem so trije do zdaj neznani osumljenci zoper 72-letnega oškodovanca uporabili solzivec, ga fizično napadli in poškodovali.

Na policiji nadaljujejo preiskavo, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še navedli policisti in dodali, da izvajajo ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi na širšem območju Šiške in Bežigrada.

Poklukar: Ta očitek ne drži

O varnostnih razmerah v jugovzhodni Sloveniji je danes na interpelaciji spregovoril notranji minister Boštjan Poklukar. Ostro je zavrnil očitek predlagateljev, da policija na območju, kjer živi romsko prebivalstvo, ne obvladuje varnostnih razmer.

"Ta očitek enostavno ne drži ter je žaljiv do vseh policistk in policistov, ki dan in noč opravljajo svoje naloge na tem območju," je poudaril. Spomnil je, da policija od lanskega junija v tem delu države izvaja poostren nadzor z večjim številom policijskih enot v občinah, kjer živi romska populacija, na varnostno obremenjenih območjih izvaja tudi več intervencij in represivnih ukrepov, pa tudi več preventivnih dejavnosti, je navedel.