Po fizičnem napadu na ribniškega župana Sama Pogorelca ter še dve drugi osebi je policija na tamkajšnje območje napotila dodatne policijske zmogljivosti za zagotavljanje varnosti in premoženja. Dokler je trajala nevarnost, je okrepila tudi varovanje županovega bivališča, je na novinarski konferenci povedal direktor PU Ljubljana Tomislav Omejec.

Po besedah Omejca je stopnja ogroženosti oziroma tveganj v občini še vedno povišana, čemur je policija prilagodila svoje ukrepe in delovanje. Vnaprej bodo varnostna tveganja sproti ocenjevali in temu prilagodili svoje delo.

Policija izvaja posebnen akcijski načrt

Svojo prisotnost na območju Kočevja in Ribnice je policija po besedah Omejca okrepila že julija lani, ko je po zaznanem povečanju kaznivih dejanj začela izvajati poseben akcijski načrt s ciljem okrepitve varnosti. Na ta način policisti odkrijejo več kaznivih dejanj in imajo hitrejši odzivni čas, posledica česar je bilo tudi nedavno hitro odkritje storilcev napada na ribniškega župana, policistko in mladoletnika, je povedal na novinarski konferenci, na kateri je policija predstavila varnostne razmere v krajih z večetično skupnostjo.

Na območje Ribnice in Kočevja po besedah Omejca sproti napotujejo dodatne policiste, tako v uniformi kot v civilu. Tam deluje tudi policist, ki se ukvarja z delom v večkulturnih skupnostih. Odkrivati in dokazovati skušajo predvsem ponavljajoča se kazniva dejanja, s čimer dobijo večjo možnost za pridržanje storilcev oz. njihov pripor, je povedal.

Stanje javne varnosti na navedenih območjih bodo tudi v prihodnosti redno spremljali in temu prilagajali svoje ukrepe, je dejal. Pri tem bi si želel več zaupanja lokalnega prebivalstva v policijo, saj je "težko delati pod pritiskom nezaupanja".

Več prijav kaznivih dejanj

V času, odkar je policija začela izvajati akcijski načrt, od 1. junija lani do 30. maja letos, na območju Kočevja in Ribnice zaznavajo, da ljudje v večji meri kazniva dejanja prijavljajo policiji. Ob tem je ponovil poziv občanom, naj vsa kazniva dejanja in ravnanja takoj in sproti prijavljajo policiji.

Poostren nadzor varnosti od poletja lani policija izvaja tudi na območju Policijske uprave (PU) Novo mesto. Po besedah direktorja novomeške policijske uprave Igorja Juršiča tako na območjih, kjer zaznavajo težave s posameznimi pripadniki romske skupnosti, zagotavljajo večje število policistov, tehničnih sredstev, občasno tudi helikopter.

Izstopajo vlomi v stanovanja in hiše

Letos je PU Novo mesto obravnavala 2.793 kaznivih dejanj, v enakem obdobju lani pa 2.603. Precej izstopajo vlomi v stanovanja in stanovanjske hiše, v zadnjem času beležijo tudi kar nekaj tatvin poljščin, zato pozivajo občane, naj jih sproti prijavijo. Beležijo pa padec kršitev javnega reda in miru.

Glede zadnjih dogodkov v Ponikvah, ko je nekaj Romov napadlo policiste, pri čemer je eden izmed njih proti policistu vrgel sekiro, pa je dejal, da so policisti natančno vedeli, kam gredo na intervencijo, zato so bili opremljeni z vsemi zaščitnimi sredstvi. Če jih ne bi imeli, bi se morda vse skupaj drugače končalo, je ocenil. Povedal je, da so vsi napadalci že v priporu.