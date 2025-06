Incident na Dolenjskem: sedemnajstletnik proti policistu vrgel sekiro #video

Preteklo sredo so novomeške policiste obvestili, da naj bi na območju Ponikev neznane osebe z dvorišča stanovanjske hiše ukradle drva in jih odpeljale s samokolnico. Ukrepali so brežiški policisti, ki so jih med postopkom napadli tako, da so proti njim metali različne predmete, pri čemer so poškodovali enega policista. Na teren so poslali dodatne policijske patrulje in najprej odvzeli prostost 39-letni osumljenki ter 17-letnemu osumljencu, kasneje pa še dvema osumljencema.

Na družbenem omrežju Facebook je zaokrožil posnetek dela dogajanja ob stanovanjski hiši v naselju Jesenice na Dolenjskem, kjer so neznanci kradli drva, kot so sporočili policiji, je poročal portal ePosavje, kjer so tudi objavili videoposnetek. Z videoposnetka je razvidno, da je ta nastal 4. junija letos.

Pri Policijski upravi Novo mesto so po dogodku pojasnili, da so prijavo o kraji drv prejeli 4. junija, nanjo pa so se takoj odzvali brežiški policisti. Pri pregledu kraja so na dvorišču ene izmed stanovanjskih hiš, kjer je bilo več oseb, opazili samokolnico z domnevno ukradenimi drvmi.

Metali predmete, sekiro, uničevali avtomobil in še fizično napadli

"Ob prihodu policistov so posamezniki poskušali preprečiti nadaljevanje policijskega postopka, pri čemer so policiste napadli z metanjem različnih predmetov. Ena od oseb je v policista vrgla predmet in ga pri tem lažje poškodovala. Operativno-komunikacijski center (OKC) je zato na kraj napotil dodatne policijske patrulje. Policisti so odvzeli prostost 39-letni osumljenki kaznivega dejanja napada na uradno osebo pri opravljanju nalog varnosti. Omenjeno osebo so v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja in premoženjskih kaznivih dejanj. Prav tako so odvzeli prostost 17-letnemu osumljencu, ki je proti policistu vrgel večjo sekiro, a se je policistu uspelo izogniti udarcu. Tudi mladoletnika so že večkrat obravnavali zaradi številnih premoženjskih kaznivih dejanj," so za ePosavje še odgovorili iz policije.

Prostost so odvzeli tudi 21-letnemu osumljencu, ki je prav tako poskušal onemogočiti izvedbo policijskih postopkov. Po odhodu policistov je več posameznikov začelo metati kamenje v vozilo oškodovanca, eden izmed njih pa ga je tudi fizično napadel.

Policisti so se nemudoma vrnili na kraj dogodka, odvzeli prostost še četrtemu osumljencu in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zoper njega bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari.