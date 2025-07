En je imel pištolo, drugi sekiro: v Luciji neznanec udaril 86-letnika

Pred prodajalno v Luciji se je danes ob 12. uri zgodil verbalni spor, v katerem je neznana oseba udarila 86-letnega občana, so sporočili s Policijske uprave Koper. V tem času je mimo pripeljal še avtomobil, iz katerega sta izstopila dva moška, od katerih naj bi bil eden oborožen, so dodali na policiji.

Koprske policiste so danes ob 12. uri poklicali iz prodajalne v Luciji, kjer so imeli težave z več osebami. Jemale so namreč izdelke iz košar pred prodajalno, kasneje pa je eden od moških udaril 86-letnega občana, ki jih je opozoril, naj ne jemljejo izdelkov iz košar, so sporočili s koprske policijske uprave. Po navedbah policije so se neznane osebe zatem odpeljale z vozilom znamke Seat. V tem času je pripeljal mimo še avtomobil znamke Renault, iz katerega sta izstopila dva moška, "eden od njiju naj bi imel za pasom pištolo, drugi pa manjšo sekiro", navaja policija.

Izsledili obe vozili

Seata so policisti izsledili pri Izoli, v njem so bili dva moška in ženska z otrokoma. Zatem so ustavili še vozilo znamke Renault, v katerem so bili dva moška, ženska in štirje otroci.

Nevarnih predmetov pri osebah niso našli, so pa 20-letniku iz seata izdali plačilni nalog zaradi kršitve določil zakona o osebni izkaznici, 29-letnemu vozniku renaulta pa plačilni nalog zaradi več kršitev zakona o pravilih cestnega prometa. Med njimi izpostavljajo preveliko število oseb v avtomobilu, neuporabo varnostnega pasu in kršitev določila, da mora biti otrok zavarovan z zadrževalnim sistemom.

Policisti še preiskujejo identiteto kršitelja, ki je udaril 86-letnega občana, so še sporočili.