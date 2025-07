Maribor: za čiščenje negativnih energij plačala več kot 200 tisoč evrov

Mariborski kriminalisti so preiskali kaznivo dejanje goljufije. Ugotovili so, da sta moški in ženska z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin med opravljanjem dejavnosti vedeževanja zapeljala oškodovanko, da jima je ta v celoti zaupala in jima izročila večjo vsoto denarja in nakit, so danes sporočili s PU Maribor.

Kot ugotavljajo kriminalisti, je oškodovanka stopila v stik z osumljencema prek komercialne telefonske številke podjetja sostorilca z območja Policijske uprave (PU) Maribor, ki se je ukvarjalo s storitvami vedeževanja. Temu so sledila osebna srečanja z osumljenko, ki je oškodovanko prepričala, da je izvedla storitve čiščenja črne magije. Od nje je v zameno za čiščenje negativnih energij večkrat terjala finančna sredstva.

V več srečanjih med julijem lani in februarjem letos ji je oškodovanka skupno izročila okoli 175 tisoč evrov gotovine in nakit v vrednosti okoli 50 tisoč evrov. Kot pojasnjujejo na PU Maribor, se večji del navedene vrednosti nanaša na finančna sredstva in zlatnino. To je oškodovanka osumljenki izročila ob prepričevanju, da jih bo očistila črne magije, a jih oškodovanki ni vrnila.

Zasegli nakit

Kriminalisti so med hišno preiskavo našli in zasegli s kaznivim dejanjem pridobljene kose nakita. Zoper oba storilca so na okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo. Za kaznivo dejanje goljufije se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Policisti ob tem pozivajo občane, naj bodo previdni in ne nasedajo obljubam posameznikov, ki lahko pod pretvezo posebnih sposobnosti izkoriščajo ranljivost ljudi za goljufije. Pri tem lahko izkoriščajo tudi težke življenjske razmere žrtev za goljufive namene, pa tudi določene osebne in družinske okoliščine ali starost, so še sporočili s PU Maribor.