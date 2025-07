Na cesti Škofljica-Kočevje se je 23. junija okoli 15. ure pri Gradišču zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so jih v ponedeljek iz ljubljanskega kliničnega centra obvestili, da je motorist zaradi poškodb umrl.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Pretekli teden v prometnih nesrečah umrli štirje ljudje

V preteklem tednu so se na slovenskih cestah zgodile štiri smrtne prometne nesreče, v katerih so umrli štirje ljudje. Letos so slovenske ceste zahtevale 50 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 35 smrtnih žrtev, so danes sporočili z Generalne policijske uprave.