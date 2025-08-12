Italijanski tekmovalec v orientaciji Mattia Debertolis je danes umrl na svetovnih igrah v Chengduju na Kitajskem, potem ko se je med tekmovanjem zgrudil, so sporočili organizatorji. Podrobnosti o vzroku smrti za zdaj niso znane.

Devetindvajsetletnega Debertolisa so našli nezavestnega med orientacijskim tekmovanjem 8. avgusta, umrl pa je štiri dni pozneje, je zapisano v skupni izjavi organizatorjev in Mednarodne orientacijske zveze (IOF).

"Kljub temu, da je prejel takojšnjo strokovno zdravniško oskrbo v eni od vodilnih kitajskih zdravstvenih ustanov, je umrl," je zapisano v izjavi za javnost.

Pri orientacijskem teku športniki z zemljevidom in kompasom prečkajo neoznačeno progo v najhitrejšem času, pri čemer se vpisujejo na določena mesta vzdolž proge.

Dogodek približno 50 kilometrov zunaj središča Chengduja je potekal v močni vročini in vlagi, s temperaturami nad 30 stopinjami Celzija.

Debertolis je tekmoval v finalu moškega teka na srednje proge, ko se je zgrudil. Zmagovalec Švicar Riccardo Rancan je progo pretekel v 45 minutah in 22 sekundah, Debertolis pa je bil v uradnih rezultatih skupaj z 11 drugimi športniki naveden kot DNF oziroma "ni končal".

Po podatkih spletne strani IOF je Italijan v orientaciji tekmoval od leta 2014. Kot del italijanske ekipe je sodeloval na več svetovnih prvenstvih in svetovnih pokalih.

"Ne morem z besedami ustrezno opisati neizmerne globine žalosti ob tej tragični izgubi življenja. Naše misli so z vsemi, ki žalujejo za Mattio. Svetovno orientacijsko skupnost spodbujam, da počasti njegov spomin," je v izjavi dejal predsednik IOF, Tom Hollowell.

Svetovne igre so večpanožna prireditev na vsaka štiri leta za tekmovalce v neolimpijskih športih. V Chengduju nastopa tudi sedem Slovencev v balinanju, džu-džicuju, kikboksu in poljskem lokostrelstvu.