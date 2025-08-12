Na rokometnem svetovnem prvenstvu do 19 let v Egiptu je za poseben in izjemno odmeven dosežek poskrbel slovenski rokometaš Aljuš Anžič, ki je ob remiju Slovenije z Norveško (37:37) dosegel kar 23 zadetkov, kar je nov rekord.

Zgodovina sicer pravi, da je v tej starostni kategoriji na svetovnem prvenstvu za moške le 11 igralcev doseglo vsaj 15 golov na eni tekmi. Do zdaj je bil rekorder Eom Hyo-won iz Južne Koreje, ki je na prvi tekmi tekmovanja leta 2005 proti Srbiji in Črni gori dosegel 18 golov.

Zdaj se je pod nov izjemen dosežek podpisal šele 17-letni Aljuš Anžič. Srednji zunanji igralec je proti Norvežanom rešetal mrežo praktično iz vseh položajev, zadel je tudi šest sedemmetrovk. "Enkrat sem že dosegel 24 golov, ampak ne na tej ravni, zagotovo ne na tej ravni," je ob posebnem dosežku povedal Anžič.

A Guinness World Record performance from Aljuš Anžic, the 'Lamine Yamal of Slovenian handball' 🇸🇮🤯



He scored 23 goals against Norway at the IHF Men's U19 World Championship 👽#Egypt2025 | @rzs_si pic.twitter.com/fdzH4VmsWG — International Handball Federation (@ihfhandball) August 11, 2025

Kljub velikemu rekordu pa slovenski rokometaš po remiju ni pokal od navdušenja, saj so Slovenci proti Norveški vodili večino drugega polčasa, a so se morali na koncu zadovoljiti s točko. Remi namreč pomeni, da imajo Slovenci na svetovnem prvenstvu le še minimalne možnosti za uvrstitev v četrtfinale. Trenutno so Slovenci krog pred koncem drugega dela na tretjem mestu skupine 3 z eno osvojeno točko, druga Norveška je pri treh, vodilna Nemčija pa pri štirih, medtem ko je četrta Francija pri ničli. A Slovenci imajo ob tem razliko v golih -5, medtem ko ima Norveška +8, kar pomeni, da je med ekipama razlika 13 golov, pod pogojem, da Norveška v zadnjem dejanju ne osvoji točke proti Nemčiji in da Slovenija izsili zmago proti Franciji ter izenači s skandinavsko ekipo.

Anžič prihaja iz športnih vrst, oče Aleš je igral za Prevent Slovenj Gradec in Gorenje Velenje, nato pa je prestopil med trenerje vratarjev, kjer je bil nekaj časa pri Velenju, zdaj pa trenira vratarje Celja. Njegova mama Alenka Potočnik Anžič je predsednica Celja in nekdanja članica slovenske košarkarske reprezentance.