Hrvati pokali od navdušenja, Islandci v bran Slovencem

Slovenski rokometaši so vse možnosti za preboj v četrtfinale letošnjega svetovnega prvenstva zapravili že po petkovem porazu proti Egipčanom, tako da je bil sosedski obračun v zagrebški Areni zanje bolj prestižnega pomena, so pa zato bili toliko bolj na trnih v taborih Hrvaške in Islandije. Končalo se je z nasmehi slovenskih južnih sosedov in razočaranjem rokometašev iz dežele gejzirjev.

Po tekmi med Slovenijo in Hrvaško v zagrebški Areni se je v razprodani dvorani v hrvaški prestolnici lahko začelo veliko rajanje domačih navijačev, ki so proslavili uvrstitev svojih ljubljencev v četrtfinale svetovnega prvenstva, kjer jih zdaj v torek čaka obračun z Madžarsko. Povsem drugače pa je bilo v taboru Islandije in njenih navijačev, ki so med množico hrvaških navijačev na zadnjem srečanju nedeljskega dne močno stiskali pesti za Slovence, saj bi jim morebitna zmaga čete Uroša Zormana prinesla napredovanje.

A na koncu se za prebivalce države s severa Evrope ni izšlo, navijači so zagrebško Areno zapuščali že nekaj minut pred koncem, in tudi zanje se je, tako kot za Slovence, prvenstvo končalo po drugem delu. Da je bilo na tekmi med Slovenijo in Hrvaško kar nekaj dvomljivih, če ne celo spornih sodniških odločitev, so na glas po srečanju spregovorili vsi člani slovenske izbrane vrste, glasni pa so bili tudi navijači na družbenih omrežjih, a ne le slovenski, temveč tudi islandski.

Veselje Hrvatov Foto: Reuters

"Če smo iskreni, je bil to sodniški škandal, nikoli še nisem videl česa takšnega. To je navadno sranje," je zapisal eden izmed njih. "Sodniki so jim pomagali, zato rokomet nikoli ne bo resen šport," je bil eden izmed mnogih komentarjev, ki se je obregnil ob delo čeških sodnikov Vaclava Horacka in Jirija Novotnyja, ki sta Sloveniji pravico delila tudi v polfinalu olimpijskih iger proti Danski, kjer se je prav tako zelo glasno govorilo o njunem delu.

A nič ne de, na koncu so tako Slovenci kot Islandci razočarano sklenili letošnje prvenstvo. Še za odtenek bolj so bili verjetno razočarani islandski rokometaši, ki so brez napredovanja ostali v krogu treh ekip z enakim številom točk, a so imeli na koncu najslabšo gol razliko. "To je težko pogoltniti. En usr** polčas nas je stal ogromno na celem prvenstvu," je bil jasen izjemen islandski vratar Viktor Hallgrimsson.

Islandski navijači so bili na koncu razočarani. Foto: Reuters

Sigurdsson z izbranimi besedami o Sloveniji

Je pa bil v zagrebški Areni v nedeljo vsaj eden do ušes nasmejan Islandec, in sicer selektor Hrvaške Dagur Sigurdsson, ki je svoje varovance popeljal v četrtfinale velikega tekmovanja. "Ne vem, kako nam je to sploh uspelo. Hvala Sloveniji za to odlično tekmo. Pred dvema dnevoma so vsi govorili, da moramo samo premagati Slovenijo, a to ni tako preprosto. Govora je o eni najboljših reprezentanc lanskega leta, poglejte, kako so igrali najprej na evropskem prvenstvu, nato pa še na olimpijskih igrah. To je bila zares težka tekma. Začeli smo res slabo, tako da vsa čast igralcem, da so se vrnili v igro. V drugem polčasu smo gradili korak za korakom, moram se zahvaliti mojim rokometašem, nekateri so igrali kljub poškodbam, res so se borili," je dejal strateg Hrvaške.

Od navdušenja je prekipeval tudi Domagoj Duvnjak. "Po dolgem času smo spet v igri, kakšna tekma, neverjetno! Po tekmi proti Islandiji to res ni bilo lahko, pokazali smo karakter in se vrnili, ko smo izgubljali. Nisem hotel, da je to moja zadnja tekma v dresu Hrvaške," je še dejal Duvnjak, ki se bo po koncu prvenstva poslovil od igranja v reprezentančnem dresu. A to se ne bo zgodilo vsaj še eno tekmo.

Prvi četrtfinalni par tako v torek sestavljata Hrvaška in Madžarska (18.00), zatem pa si bosta ob 21. uri nasproti stali reprezentanci Francije in Egipta. V sredo bodo na delu še reprezentance na Norveškem. Ob 17.30 se bosta za polfinalno vstopnico udarili Danska in Brazilija, ob 20.30 pa še Portugalska in Nemčija.

