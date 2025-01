Slovenski rokometaš Rok Ovniček, ki se je poškodoval na petkovi tekmi drugega kroga svetovnega prvenstva proti Egiptu, je utrpel hujšo poškodbo desnega kolena, so sporočili z RZS. Nesrečni slovenski reprezentant si je pretrgal prednjo križno vez in poškodoval meniskus.

V slovenski reprezentanci je po Nejcu Cehtetu, ki se je hudo poškodoval na obračunu z Argentino, slabe novice zdaj prejel še Rok Ovniček. Devetindvajsetletni član Nantesa je ob enem izmed prodorov brez stika z nasprotnim igralcem obležal na tleh in se takoj prijel za koleno, igrišče pa je nato zapustil v spremstvu zdravstvenega osebja in takoj odšel na dodatne preglede v zagrebško bolnišnico, od koder pa so prišle slabe novice. Na tekmi proti Egiptu si je namreč pretrgal prednjo križno vez in poškodoval meniskus.

Za nameček si je Ovniček desno koleno prvič poškodoval že v zaključnih reprezentančnih pripravah na lanskoletno evropsko prvenstvo. Po operativnem posegu in dolgotrajni rehabilitaciji je na igrišče znova stopil konec oktobra in postopoma koval popolno vrnitev na igrišča. Nova poškodba pa ga bo z njih znova oddaljila za več mesecev. "Žal so dodatne preiskave pokazale tisto, česar si nikakor nismo želeli. Rok, drži se, mi smo s teboj!" so danes sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Slovenski rokometaši so sicer v petek s porazom proti Egiptu (25:26) ostali brez možnosti napredovanja v četrtfinale letošnjega svetovnega prvenstva, na katerem sta bila usodna poraza z Islandijo in včerajšnji z afriškimi prvaki. Za slovo od prvenstva se bodo Slovenci v nedeljo ob 20.30 pomerili še s Hrvaško.

