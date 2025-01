Slovenski rokometaši so v petek s porazom proti Egiptu izgubili vse možnosti za napredovanje v četrtfinale letošnjega svetovnega prvenstva. Kljub porazu pa v slovenskem taboru niso bili pretirano razočarani. "Poleti smo vsem naredili veselje z neverjetnim četrtim mestom, zdaj pa moramo biti pošteni in povedati, da konec koncev to ni tragedija, ampak trenutna realnost naše izbrane vrste," je po koncu spregovoril slovenski kapetan Blaž Janc, ki se je obregnil tudi ob naporen ritem velikih tekmovanj, ki si sledijo kot po tekočem traku.

Blaž Janc si svojega prvega velikega tekmovanja v vlogi kapetana slovenske izbrane vrste najverjetneje ne bo ohranil v najlepšem spominu. Kljub temu pa 28-letni rokometaš po porazu Slovenije proti Egiptu (25:26) ni bil pretirano razočaran, kljub temu da je Slovenija ostala brez možnosti za napredovanje v četrtfinale. Slovenci so se v zadnjih minutah vrnili iz praktično izgubljenega položaja, imeli so celo napad za remi, a jim je načrte prekrižala peta podaja ob hitro dvignjenih rokah norveških sodnikov, ki sta nato zadnji zadetek Slovenije razveljavila.

"Borili smo se do konca, v nobenem trenutku nismo obupali. Na koncu iskreno sploh nisem videl, da je sodnik dvignil roko in da smo posledično naredili eno podajo preveč. Znova smo se iz praktično nemogočega položaja vrnili v igro, s tem pa mislim, da smo vnovič pokazali karakter naše ekipe, da se borimo do konca in res smo pustili vse na igrišču," je bil jasen Janc.

"Borili smo se do konca, v nobenem trenutku nismo obupali," je dejal Janc.

"Konec koncev je bila to zelo podobna tekma kot proti Islandiji, s tem, da smo to tekmo dosegli več zadetkov iz velikih priložnosti, ampak smo že v prvem polčasu naredili deset tehničnih napak. Te so nas na koncu drago stale. Zagotovo bi se lahko izteklo drugače, a takšen je šport, nam ti zadnji napadi, zadnje sekunde ne ležijo, ista oziroma vsaj podobna zgodba je bila tudi na olimpijskih igrah. Mogoče moramo več pozornosti nameniti tudi temu, ker smo v današnjem rokometu ekipe zelo izenačene in pogosto pride do takšnih situacij, ko odloči ena žoga," je prepričan slovenski kapetan, ki je bil z osmimi zadetki proti Egiptu prvi strelec.

Napake, napake, napake ...

Rak rana slovenske reprezentance na tem prvenstvu so bile zagotovo tehnične napake, ki so bile usodne tako na tekmi proti Islandiji kot proti Egiptu, kjer je obramba razen nekaj spodrsljajev delovala na nivoju, drugače je bilo z igro v napadu. Proti Egiptu se je števec tehničnih napak ustavil pri 19, proti Islandiji pa 15. "Ne vem, zakaj prihaja do toliko napak, zelo površna izjava je, če rečemo, da je težava naša koncentracija. Vsi smo osredotočeni, vsi si želimo, enostavno se to v današnjem hitrem rokometu dogaja, pri tem se v ključnih trenutkih pozna tudi utrujenost, ko glava hoče, pa telo ne da več, definitivno pa je bil to glavni krivec za oba naša poraza," je dejal Janc in dodal: "Med celotnim turnirjem nam nikakor ni uspelo preobrniti tekme, ne moremo izenačiti ali pa da bi povedli za en gol, ki bi nas nato lahko ponesel, namesto tega naredimo tehnično napako. Enostavno na koncu tudi nismo imeli športne sreče, za katero mislim, da je na takšnih turnirjih več kot potrebna."

Foto: Guliverimage

Natrpanost tekmovanj

Slovenski kapetan je v zagrebški Areni po koncu srečanja v pogovoru s sedmo silo deloval bolj jezen kot razočaran. Še posebej zgovoren pa je bil v trenutkih, ko je bilo govora o prenatrpanosti velikih reprezentančnih tekmovanj. "V nekaj mesecih smo imele najboljše reprezentance dva tekmovalna vrhunca. Verjetno moja izjava ne bo veliko pomagala, ampak jaz že nekaj časa govorim, da je teh tekem enostavno preveč. Igraš celotno klubsko sezono, poleti igraš cele olimpijske igre, imaš štiri dni prosto, pa greš v klub, kjer igraš celo sezono, potem pride svetovno prvenstvo, pa potem spet evropsko, pa svetovno, pa evropsko … Smo edini šport, ki ima vsako leto evropsko ali svetovno prvenstvo," je dejal Janc, ki se tu ni zaustavil.

"Rekel sem tudi že, da enostavno ti turnirji na takšen način izgubljajo čar. Olimpijske igre so nekaj posebnega ne samo zaradi tega, ker gre za olimpijske igre, ampak ker jih igraš samo na štiri leta in veš, da takšna priložnost ne pride tako pogosto. Tu smo zdaj izgubili, pa vemo, da bo naslednje leto podobna priložnost, igraš s podobnimi reprezentancami, samo lokacija je druga. Na koncu pa nimamo igralci nobene zaščite, enostavno smo stroj, ki zdrži, dokler zdrži," je vrelo iz prvega igralca slovenske izbrane vrste.

Slovensko izbrano vrsto je prvič na velikem tekmovanju vodil kot kapetan. Foto: Guliverimage

"Na koncu to ni tragedija"

Slovencem sta se poznali tudi utrujenost in kratka klop, ki se je s poškodbama Nejca Cehteta in Roka Ovnička še skrajšala. "Zagotovo smo si želeli, bilo je blizu domovine, imeli smo lepo podporo slovenskih navijačev. Vsi vemo, kaj je problem, tudi na olimpijskih igrah smo glavne tekme odigrali z osmimi, desetimi igralci, na koncu smo preveč obremenjeni in smo fizični vsi skupaj padli. Potrebovali bomo nekaj časa in utrujenost ni izgovor, zagotovo pa ne koristi. Mislim, da je osem, devet reprezentanc, ki so na podobnem nivoju, odločajo pa malenkosti. Na koncu to ni tragedija. Poleti smo vsem naredili veselje z neverjetnim četrtim mestom, zdaj pa moramo biti pošteni in povedati, da konec koncev to ni tragedija, ampak trenutna realnost, z malce sreče pa bi lahko bili tudi v četrtfinalu," je še dodal Janc.

Slovence zdaj čaka še srečanje s Hrvaško, ki bo v nedeljo ob 20.30. Medtem ko bo obračun za Slovenijo prestižne narave, pa bo ogromno v igri za ene izmed gostiteljev prvenstva. "Zagotovo se bo po takšnem porazu težje pobrati, a čaka nas balkanski el clasico. Ne glede na to, da ta tekma za nas ne odloča več o uvrstitvi v četrtfinale, mislim, da imamo vsi željo, da se od tega turnirja skušamo posloviti z dobro predstavo. Definitivno bomo dali vse od sebe in lahko zagotovim, da se bomo borili do konca. Ni lepšega kot igrati pred 15 tisoč ljudmi proti sosednji Hrvaški in definitivno bomo dali svoj maksimum ter gremo na to tekmo maksimalno zbrano," je še zatrdil Janc.

