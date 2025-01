Uroš Zorman po bolečem koncu sanj prevzel odgovornost

Slovenski rokometaši so si po porazu proti Egiptu na drugi tekmi drugega dela svetovnega prvenstva z izjemno bledo predstavo kar sami zaprli vrata za možnosti napredovanja v četrtfinale. Slovenci so na koncu klonili s 25:26, imeli so napad za točko, a se je končalo z drugo ničlo na tem prvenstvu. "Zagotovo je ta razplet moja odgovornost, morda bi morali ekipo bolje pripraviti," je po porazu in pokopanih upih dejal selektor Uroš Zorman.

"Nimam odgovora, zakaj se to dogaja. Res ne vem," je po porazu in vprašanju, zakaj je v igri Slovenije skozi celotno svetovno prvenstvo prisotnih toliko napak, pred slovenskimi predstavniki sedme sile zavzdihnil slovenski selektor Uroš Zorman, ki bo po današnjem porazu mundial s svojimi varovanci sklenil prej, kot so si v reprezentanci želeli.

Reprezentanca Egipta je namreč na današnji tekmi drugega kroga drugega dela pokopala še zadnje slovenske upe za preboj v četrtfinale. No, če smo iskreni, so Slovenci svoje upe pokončali kar sami, saj je bilo v njihovi igri vnovič prisotnih vse preveč tehničnih napak, na kar je selektor Uroš Zorman opozarjal med celotnim letošnjim mundialom, preobrata pa na koncu ni bilo niti na srečanju z Egiptom. Slovenci so se sicer v končnici vrnili v igro, čeprav so tri minute pred koncem še zaostajali za štiri zadetke.

Zorman: Glavni krivec smo mi sami

Na koncu so imeli Slovenci celo napad za izenačenje, Miha Zarabec je celo zadel, a sta norveška sodnika ekspresno hitro dvignila roki, Slovenci pa so storili napako petih podaj. "Na koncu je bilo vse korektno, bolj moti to, kdaj sta sodnika dvignila roki. Vzeli smo minuto odmora, imeli napad nekje 35 sekund do konca, onadva pa sta roko dvignila že 15 sekund do konca. O tem bi lahko debatirali, pa tudi o tisti nogi, na takšnih tekmah je lahko ena takšna odločitev usodna. Še enkrat lahko rečem, da je rokomet zaradi takšnih subjektivnih odločitev tam, kjer je, in dokler se ne bodo te stvari spremenile, bomo tam, kjer smo. A še enkrat naj poudarim, niso sodniki krivi, da se je razpletlo, kot se je. Glavni krivec smo mi sami, skozi celotno prvenstvo nismo bili pravi, na velikih tekmah je bilo preveč tehničnih napak, tudi danes smo jih naredili 20, kar je absolutno preveč," je bil jasen selektor Zorman.

Za nameček se je Nejcu Cehtetu na seznamu poškodovanih igralcev pridružil še Rok Ovniček, ki je v 16. minuti ob enem izmed prodorov nemočno obležal na tleh in se v bolečinah prijel za isto koleno, ki je bilo operirano lani. Ob vsej smoli v igri Slovenije z izjemo nekaj prebliskov ni bilo prisotne tiste iskrice in energije, ki je izbrano vrsto krasila med olimpijskimi igrami. K temu je zagotovo prispevala tudi utrujenost, čemur so prikimavali tudi v izbrani vrsti.

"Ekipi nimam česa očitati, borili smo se do zadnje sekunde, na koncu nam je za las ušla vsaj točka. Je pa res, da smo, če gledamo celotno tekmo, naredili veliko preveč tehničnih napak, moram pa dodati, da tudi sodniški kriterij danes ni bil na nivoju take tekme," je bil jasen Zorman.

Priložnosti kot na pladnju, a ...

Za predstavo proti Egiptu težko najdemo igralca, ki bi si zaslužil zares pozitivno oceno, v drugem polčasu je Slovence v igri z obrambami držal Klemen Ferlin, ki je v prvi polovici srečanja zmogel le eno obrambo, v drugem delu srečanja pa je bil na trenutke prava nočna mora za egiptovske strelce. Če o slovenski obrambi še lahko najdemo katerega izmed pozitivnih pridevnikov, pa je znova z izjemo zadnjih minut povsem zatajil slovenski napad. Egipčani so Slovencem več kot le nekajkrat na pladnju ponudili priložnosti, da bi tehtnico vendarle prevesili na svojo stran, a jih zasedba Uroša Zormana ob številnih napakah ni in ni znala unovčiti.

"Nimam odgovora, zakaj se v igri dogajajo takšne napake. Res ne vem. Kako naprej? Zagotovo je ta razplet moja odgovornost, morda bi morali ekipo bolje pripraviti, ob tem pa je treba povedati, da smo tudi mi in igralci samo ljudje, mogoče smo tak narod, da je treba ves čas samo pritiskati in pritiskati na dober rezultat. Najprej je pred nami še tekma s Hrvaško, na kateri se bomo maksimalno borili, nikakor se ne bomo že pred srečanjem predali. Potem pa sledi analiza, predvsem pa bomo morali z mano vred vsak pri sebi malce razmisliti," je bil jasen Zorman.

Za konec še obračun prestižnega pomena, nato pa ...

Slovence zdaj za slovo od letošnjega prvenstva čaka še nedeljski obračun s Hrvaško, ki bo, vsaj za Slovence, le še prestižnega pomena. Nato bo za Slovence prvenstva konec hitreje kot so pričakovali, pred prvenstvom so imeli kot glavni cilj postavljeno vsaj uvrstitev v četrtfinale, ki pa je že krog pred koncem drugega dela po porazih z Islandijo in Egiptom splavalo po vodi.

"Tako igralci kot jaz bomo morali od sebe dati več, tudi v klubih. Imamo spisek 35 rokometašev, na koncu vsak misli, da mora biti v izbrani vrsti, vsak je užaljen, ko ni, vsak, ki potem ne igra, misli, da je znova vse narobe … Sami o sebi imamo predobro mnenje, sploh po teh olimpijskih igrah smo tako mi kot vi malce preveč pričakovali, malce poleteli, pa so nam pristrigli krila in smo pošteno padli. Na koncu pa je najvažnejše, da se bomo po tem padcu zagotovo spet pobrali in gotovo je pred nami svetla prihodnost. To ni nobena tragedija, tragedija je tisto, kar se je zgodilo v Sloveniji v ponedeljek. To je na koncu le šport, kmalu bomo znova imeli nove priložnosti. Že na tekmi proti Hrvaški bomo skušali popraviti vtis, ker fantom nimam česa očitati, borili so se maksimalno, videla se je želja, a tehničnih napak je za tak nivo preveč," je še sklenil Zorman.

