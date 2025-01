Hrvati se držijo za glavo

Letošnje svetovno prvenstvo, ki poteka na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, bo s tekmami drugega dela kmalu doseglo vrhunec. Kljub temu pa tribune predvsem na Hrvaškem, še posebej v zagrebški Areni, samevajo. O visokih cenah vstopnic in okrepčil smo na Sportalu že pisali, zdaj pa so na omenjeno tematiko opozorili tudi hrvaški mediji.

"Na Hrvaškem so jasne težave. Ena najpogosteje omenjenih je obisk," v članku o skromnem obisku pišejo v hrvaškem Indexu. Zagrebška Arena je namreč na skoraj vseh tekmah, na katerih ne igra Hrvaška, praktično prazna. Tudi za nekatere tekme hrvaške reprezentance je še vedno veliko neprodanih vstopnic, npr. proti Zelenortskim otokom in tudi proti Bahrajnu. Na drugih obračunih je gledalcev zelo malo, izjema je bila tekma Slovenije in Islandije, kjer se je zbralo okoli tri tisoč slovenskih navijačev, nekaj tudi islandskih. Kljub temu je obisk prvenstva poraz. "Kdo je za to kriv?" se sprašujejo v hrvaških medijih.

Na sredini tekmi Hrvaške in Zelenortskih otokov je bilo v Areni precej praznih sedežev, kar je komentiral Vlado Šola, nekdanji vratar hrvaške reprezentance, danes pa strokovni sokomentator rokometnih prvenstev na RTL. "Neverjetno se mi zdi, da imamo zdaj takšne težave. Žal mi je, da se navijačem ne zdi pomembno, da bi morali priti tudi na takšne tekme. Sodeč po obisku nekaterih pomembnejših tekem smo očitno bolj 'šminkerji' kot pravi navijači," je v neposrednem prenosu na začetku tekme dejal Šola.

Ponudba v dvorani Foto: Sportal

Hrvaški mediji ob tem navajajo, da rokomet na Hrvaškem preprosto ni več tako priljubljen kot nekoč, k polnjenju dvoran pa zagotovo ne pripomorejo visoke cene vstopnic in gostinske ponudbe. Predsednik hrvaške rokometne zveze Tomislav Grahovac je za HRT spregovoril o organizaciji turnirja in usklajevanju z Norveško in Dansko, ki sta prav tako gostiteljici. Poudaril je, da je organizacija tekmovanja vse dražja in da je tudi zaradi tega prvenstvo v treh državah. Spregovoril je tudi o cenah vstopnic, ki so za marsikoga predrage. "Glede cen vstopnic – te morajo biti približno enake kot na Danskem in Norveškem, še vedno pa je tu malo ceneje kot v Skandinaviji." Tudi za drugi del prvenstva Hrvati prodajajo dnevne vstopnice, cena teh znaša 60 ali 90 evrov, s to vstopnico pa si lahko gledalec ogleda tri tekme.

Kako drago lahko stane organizacija velikega tekmovanja, so na lastni koži spoznali tudi na Rokometni zvezi Slovenije, potem ko so bili soorganizatorji evropskega prvenstva leta 2022 za ženske, ki je v proračunu krovne zveze pustil velikanski minus.

