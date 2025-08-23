Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Sobota,
23. 8. 2025,
13.05

NK Domžale 1. SNL

Sobota, 23. 8. 2025, 13.05

57 minut

1. SNL

Domžale tonejo vse globlje, investitorji naznanili umik

Š. L.

NK Domžale Balzan | Nad Domžale se zgrinjajo temni oblaki. | Foto Vid Ponikvar/Sportida

Nad Domžale se zgrinjajo temni oblaki.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nogometaši Domžal so v petek izgubili še šestič v novi sezoni 1. SNL in so tako brez osvojene točke prikovani na dno prvoligaške lestvice. Za nameček se domžalskemu prvoligašu ne obeta nič dobrega, saj so po poročanju Planet nogomet zdaj umaknili še investitorji, tako da se je klub znašel v še bolj izgubljenem položaju.

Prvoligaška karavana se je v okviru šestega kroga v petek najprej ustavila v Domžalah, kjer ima dvakratni prvak Slovenije opravka z ogromno rezultatsko krizo, ki se je še podaljšala. Domžalčani tudi po šestih krogih ostajajo brez točk, tokrat jim jo je v samih izdihljajih srečanja zagodel še drugoligaški prvak Aluminij, ki je šele drugič v prvi ligi ugnal Domžalčane na njihovem stadionu. 

A rezultatska kriza je ob vse večji finančni luknji, trenutno še najmanjši problem zadolženega slovenskega prvoligaša. Spomnimo, Domžale je konec junija zapustil dozdajšnji prvi operativec Matej Oražem, iz kluba pa so sporočili, da se v novo sezono podajajo tudi z novimi investitorji, s prihodom katerih si želijo vrnitve v sam vrh slovenskega klubskega nogometa. Šlo naj bi za hrvaške poslovneže, ki so za prve poteze v klubu pooblastili Slavena Marasovića, zatem pa so najavili direktorja prve ekipe, ki je postal Hrvat Goran Rosanda. A zdaj "skrivnostni" investitorji po samo nekaj mesecih zapuščajo klub.

V imenu investitorjev se je ob koncu poti oglasila odvetniška pisarna Stamenković in Strmičnik. "Spoštovani, obveščamo Vas, da je skupina investitorjev, ki jo zastopa gospod Tom Zelenović, konec junija 2025 vstopila v NK Domžale z namenom, da v času tranzicijskega obdobja, ki se pravkar zaključuje, izvede analizo, preoblikovanje in prevzem društva NK Domžale. V tranzicijskem obdobju so se investitorji soočili z dejstvi, ki žal narekujejo umik iz delovanja društva NK Domžale. Investitorji so se zavedali stanja prve ekipe in so k temu segmentu pristopili odgovorno in potrpežljivo, z osredotočenostjo na dolgoročno perspektivo. Pri tem želimo pojasniti, da športni rezultat prve ekipe ni vplival na odločitev o umiku. Skupina investitorjev se zahvaljuje vsem, ki so v preteklem obdobju sodelovali s klubom: mestu in občini Domžale ter vsem povezanim institucijam, Nogometni zvezi Slovenije, medijem, sponzorjem, navijačem, zaposlenim in strokovnemu kadru, igralcem, staršem in agentom. Klubu želimo uspešno prihodnost," so sporočili.

Kot še poroča Planet nogomet, naj bi nogometaši in zaposleni v klubu že več mesecev čakali na plače, minus na računu pa naj bi znašal okoli štiri milijone evrov.

