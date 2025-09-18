Mladi reprezentant Luka Turudija ostaja zvest Muri

Član slovenske nogometne reprezentance do 21 let Luka Turudija, ki se je Muri pridružil januarja 2023, ostaja v Fazaneriji še vsaj do 31. decembra 2026, so danes potrdili na spletni strani prvoligaša iz Murske Sobote. Trenutna pogodba bi mu potekla ob koncu koledarskega leta.

Enaindvajsetletni igralec sredine igrišča Luka Turudija je pogodbo s klubom podaljšal za dodatno leto. Za Muro je doslej zbral 29 nastopov v vseh tekmovanjih, v tretjem krogu proti Aluminiju pa se je tudi veselil svojega prvega zadetka v dresu Mure.

Lansko sezono je prepotrebne izkušnje nabiral na posoji pri drugoligašu Brinje Grosuplje, kjer je bil standardni član prve enajsterice. Pred začetkom letošnje sezone se je vrnil v Fazanerijo, kjer je s svojim delom prepričal strokovni štab.

"Občutki ob podaljšanju pogodbe so super, hvala klubu za izkazano zaupanje. Zame je to dokaz dobrega dela v preteklosti in velika motivacija, da v prihodnje še napredujem, tako igralsko kot osebnostno. Verjamem, da bom klubu vrnil z dobrimi igrami in bomo že to sezono dosegli vse zastavljene cilje," je za klubsko spletno stran med drugim dejal Turudija.

Mura po osmih krogih domače prve lige zaseda predzadnje, deveto mesto. Muraši so v novi sezoni za zdaj zbrali pet točk in so precej oddaljeni od vrha lestvice, ki ga trenutno zaseda Celje z 22 točkami.