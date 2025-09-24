Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
R. P., Ja. M.

Sreda,
24. 9. 2025,
20.15

Osveženo pred

35 minut

Thermometer Blue 2,61

Pokal Slovenije, 2. predkrog (Medobčinske zveze)

Pokal Slovenije, 2. predkrog (Medobčinske zveze)

Bessone debitiral z zmago, Celje in Maribor pred štajerskim derbijem suverena

NK Maribor, Orphe Mbina | Mariborčani so zlahka upravičili vlogo velikih favoritov na pokalnem spopadu v Jurovskem Dolu. | Foto Jure Banfi

Mariborčani so zlahka upravičili vlogo velikih favoritov na pokalnem spopadu v Jurovskem Dolu.

Foto: Jure Banfi

Na slovenskih zelenicah tudi med tem tednom ne manjka pokalnih dvobojev v okviru Medobčinskih zvez. V torek je bilo praznično v Športnem parku Jurovski dol, kjer je devetkratni pokalni zmagovalec Maribor napolnil mrežo gostiteljem in zmagal kar s 13:0. Zelo je bil učinkovit tudi Aluminij, ki je v Bukovcih zmagal s 7:1. Vodilni Celjani so v sredo brez težav s 6:0 slavili Žalcu. Na trenerskem stolčku Olimpije je v Stožicah debitiral Federico Bessone, zmaji pa so z 1:0 odpravili Domžale. Bravo je na Kodeljevem pri Slovanu do zmage z 2:1 prišel šele v izdihljajih tekme. Prejšnji teden je presenetljivo hitro iz pokala izpadel Koper. Izločil ga je Tabor, ki je v sezono 2025/26 vstopil z jekleno obrambo.

Adam Delius
Sportal Olimpija imela vse, nato pa povsem izgubila kompas

V torek sta bila izmed prvoligašev na delu Maribor in Aluminij. V soboto sta se medsebojno pomerila v Kidričevem, vijolice pa so zmagale s 3:2 in nadaljevale uspešen niz pod vodstvom novega trenerja Radomirja Đalovića. Tokrat je čakal Črnogorca, ki je v prejšnji sezoni popeljal Rijeko na Hrvaškem tako do pokalnega kot tudi državnega naslova, bistveno lažji izziv. Pomerili so se z nižjeligašem Jurovski Dol in mu napolnili mrežo. Dosegli so kar 13 zadetkov in si utrdili samozavest pred koncem tedna, ki prinaša gostovanje pri vodilnem Celju.

Orphe Mbina se je med strelce že do 53. minute vpisal kar petkrat. | Foto: Jure Banfi Orphe Mbina se je med strelce že do 53. minute vpisal kar petkrat. Foto: Jure Banfi

Nogometni praznik v Jurovskem Dolu je skazilo le deževno vreme, a se je vseeno ob igrišču stiskalo ljubiteljev nogometa. Trener Maribora je uresničil napoved, tako da so zaigrali tudi številni igralci, ki v zadnjem obdobju niso dobivali toliko priložnosti. Najbolj sta bila strelsko razigrana Gabonec Orphe Mbina in Irec Ali Reghba. Prvi je dosegel pet, drugi pa tri zadetke. Za vijolice je v drugem polčasu debitiral 17-letni vratar Tilen Golič. Da se je tekma, odigrana 23. septembra 2025, zapisala v zgodovino kluba, je poskrbel podatek, kako je to najvišja zmaga NK Maribor na uradnih tekmah.

O tem, kdo se bo uvrstil med 32 najboljših v pokalnem tekmovanju, se je v torek odločalo tudi v Bukovcih, kjer je gostoval Aluminij. Kidričani so bili premočni za gostitelje. Že po prvem polčasu so vodili s 5:1, na koncu pa si napredovanje priigrali s "čarobno" sedmico 7:1. Najboljši strelec srečanja je bil mladi Madžar Barnabas Tanyi. Dosegel je dva zadetka, prvega in zadnjega v mreži Bukovcev.

Federico Bessone je debitiral na klopi Olimpije. | Foto: Aleš Fevžer Federico Bessone je debitiral na klopi Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

Bessone debitiral z zmago, pol ducata golov Celja

V sredo sta Olimpija in Domžale poskrbela za edini prvoligaški pokalni spopad v tem delu tekmovanja. Zmaje je prvič vodil nov trener Argentinec Federico Bessone, minimalno zmago njegovi četi pa je z golom v 77. minuti priboril Pedro Lucas. Na Kodeljevem sta se v ljubljanskem spopadu pomerila drugoligaš Slovan in prvoligaš Bravo. Gostje iz Šiške so kljub hitremu zaostanku izid kmalu poravnali, v 85. minuti pa prišli do preobrata in napredovanja.

Vodilni klub 1. SNL Celje je na gostovanju pri nižjeligašu v sosednjem Žalcu zabil pol ducata golov in brez težav napredoval. Štiri zadetke je prispeval Matej Poplatnik, po enega pa še Damjan Vuklišević in Gašper Vodeb. Rierova četa, ki blesti v tej sezoni in dosega ogromno zadetkov, se tako lahko v miru pripravlja na nov vrhunec v tej sezoni, štajerski derbi na stadionu Z'dežele proti Mariboru.

Matej Poplatnik se je kar štirikrat vpisal med strelce. | Foto: Jure Banfi Matej Poplatnik se je kar štirikrat vpisal med strelce. Foto: Jure Banfi

Darjan Slavic
Sportal Darjan Slavic: Ko pokliče Mura, ne moreš reči ne

Tabor presenetil Koper

Slaviša Stojanović je v prejšnji sezoni s Koprom zaigral v finalu pokala, v tej pa izpadel že v uvodnem nastopu. | Foto: Aleš Fevžer Slaviša Stojanović je v prejšnji sezoni s Koprom zaigral v finalu pokala, v tej pa izpadel že v uvodnem nastopu. Foto: Aleš Fevžer Pokalna tekmovanja so polna presenečenj. To je prejšnji teden potrdil tudi dvoboj Tabora in Kopra. Čeprav gre kanarčkom v tej sezoni dobro v 1. SNL, kjer bi prejšnji konec tedna skoraj premagali vodilno Celje (3:3 po vodstvo kanarčkov 3:0), niso upravičili vloge favorite na Krasu. V Sežani so se proti drugoligašu Taboru, ki ima v tej sezoni ambiciozne cilje in se želi vrniti med najboljše, razšli brez zadetkov.

Kraševci še naprej navdušujejo z izjemno trdno obrambo. Na šestih tekmah 2. SNL sploh še niso prejeli zadetka, tudi proti Koprčanom je domača mreža ostala nedotaknjena. Zmagovalca je odločila deseta serija. Pri gostih je bil neuspešen Dominik Ivkić, napredovanje pa je gostiteljem priigral Nikola Nejčev, eden izmed številnih bolgarskih legionarjev pri Taboru.

Primorje izločilo Gorico, strelski trening Mure

Kar se tiče preostalih prvoligašev, je imela Mura prejšnji teden strelski trening pri Cvenu (7:0), Domžale pa so pod vodstvom novega trenerja Antona Žlogarja v zaostali tekmi 1. kroga ugnale Dob z 2:1 in si priigrale pokalni derbi z Olimpijo. 

Anđelković Bogatinov | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Primorje je v sosedskem derbiju na krilih dvakratnega strelca Harisa Kadrića z 2:0 v mestu vrtnic ugnal Gorico. Tako je Milan Anđelković v trenerskem spopadu izločil Oliverja Bogatinova, ki je pred kratkim postal nov trener vrtnic.

Pokal Slovenije, 2. krog (MNZ):

MNZ Maribor:
23. september:
Jurovski Dol : Maribor 0:13 

17. september:
Roho : Malečnik Asfalterstvo Brus 7:8 po 11-m (2:2)
Rače : Premium Dobrovce 4:1
Peca : Fužinar Ravne 1:2

MNZ Ptuj:
23. september:
Bukovci :Aluminij 1:7

24. september:
Boč Poljčane : Zavrč 1:2
Makole Bar Miha : IBLO Podvinci 2:1
ZASE Videm : Kety Emmi&Impol Bistrica 1:3
Stojnci - Drava Ptuj*

* ne bo odigrano, Drava ne bo nastopila

MNZ Celje:
24. september:
Žalec Združena Savinjska : Celje 0:6
Šampion Celje : Rudar Velenje 1:8
Dravinja : Šoštanj 5:2

MNZ Ljubljana:
24. september:
Slovan : Bravo 1:2
Olimpija : Domžale 1:0

17. september:
Infostyle Šmartno : Kamnik 3:4
Zagorje : Krka 0:7
Dob : Domžale 1:2*

* tekma 1. kroga

9. september:
Bela krajina : Brinje Grosuplje 0:6
Dragomer : Kalcer Radomlje 1:5

MNZ Gorenjske Kranj:
24. september:
Velesovo-Cerklje : Eksist Žiri 0:1

17. september:
Visoko : Škofja Loka 1:4
Šenčur : Triglav Kranj 2:0

MNZ Koper:
17. september:
Tabor Sežana : Koper 9:8 po 11-m (0:0)
Komen : Jadran Dekani 0:2

MNZ Lendava:
17. september:
Bistrica : Nafta 1903 0:3
Turnišče : Polana 2:5
Malinu Panonija GA-KA : Odranci 0:3

MNZ Murska Sobota:
17. september:
Roma : Beltinci Klima Tratnjek 0:8
Tromejnik Montpreis : Lipa 3:0
Cven : Mura 0:7
Apače : Ljutomer 1:6

MNZ Nova Gorica:
17. september:
Adria : Fama Vipava 0:2
Gorica : Primorje 0:2

Zmagovalci so se uvrstili v 1/16 finala pokala Slovenije.

