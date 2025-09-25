"Bilo je čarobno. Tega resnično nisem pričakoval," je bil čustven po sanjski vrnitvi na slovenske zelenice Pedro Lucas Schwaizer. Zaigral je prvič po 11 mesecih, povratek po hudi poškodbi kolena pa je začinil na filmski način. Le sedem minut po vstopu v igro je Olimpijo rešil novih muk. Na pokalnem srečanju z Domžalami je bilo dolgo 0:0, dišalo je že po nepredvidljivem izvajanju enajstmetrovk, nato pa je 27-letni Brazilec v 77. minuti odločil zmagovalca. Njegovi sreči ni bilo videti konca.

Vrnil se je po 11 mesecih. Ko se je lani huje poškodoval, je bilo ozračje pri Olimpiji bistveno pozitivnejše, zmajem so uspevale velike stvari tako doma kot tudi v Evropi. Tokrat, ko se je po mukotrpnem okrevanju vrnil na igrišče, je marsikaj drugače. Olimpija je v krizi, trenerji se menjajo kot po tekočem traku, navijači pa so nezadovoljni z marsičem.

Federico Bessone je debitiral na trenerskem stolčku Olimpije proti Antonu Žlogarju (Domžale). Foto: Aleš Fevžer

Zeleno-belim dolgo ni šlo vse po načrtih tudi na pokalnem srečanju z Domžalami. Čeprav so igrali doma v Stožicah, v uvodnih 70 minutah niso zmogli zatresti mreže gostov. Takrat je Argentinec Federico Bessone, ki je debitiral na klopi Olimpije, posegel po menjavi, po kateri je sledil poseben aplavz občinstva.

V 70. minuti je namreč namesto Ivana Durdova v igro vstopil povratnik Pedro Lucas Schwaizer. Prišlo je do trenutka, o katerem je sanjal zadnjih 11 mesecev. Končno se je vrnil v redni nogometni pogon. Že v 77. minuti, po zaslugi Luke Dončića še kako simpatični številki, kar zadeva slovenski šport, pa je sledilo filmsko nadaljevanje zgodbe o sanjski vrnitvi Brazilca.

"Bilo je težkih deset mesecev. Res sem srečen"

Antonio Marin je mojstrsko popeljal Lucasa Pedra do priložnosti, ki je Brazilec ni zapravil. Foto: Aleš Fevžer Napadalec Olimpije s številko 37 je zatresel mrežo Domžal. To mu je uspelo po igrivi akciji, ki jo je začel Jošt Urbančič, z mojstrskim preigravanjem nadaljeval Antonio Marin, nato pa je Hrvat izvrstno zaposlil še Lucasa, ki je tako kaj kmalu po vstopu v igro postal del velike priložnosti. Ni okleval, izkoristil je ugoden položaj in z natančnim strelom matiral domžalskega vratarja Konstantinosa Tsogasa, nato pa so čustva opravila svoje.

Sreči ni bilo videti konca. Trpljenje, ki ga je izkušal slabo leto, kolikor je trajalo okrevanje po hudi poškodbi kolena, je bilo poplačano na sanjski način. Slogan "Prišel, videl, zmagal" se je prelevil v "Vrnil, zadel, zmagal". Soigralci so skočili Brazilcu v objem, ta je pošiljal pozdrave in se zahvaljeval vsemogočnemu.

"Bilo je čarobno. Tega resnično nisem pričakoval. Seveda vedno pričakujem našo zmago in dober rezultat, a to, kar se je zgodilo danes, je bilo izjemno. To je bilo preveč zame. Hvala navijačem, hvala otrokom. Hvala vsem, še posebej Zoksu (kondicijski trener Olimpije Ivan Zorić, op. p.) in fizioterapevtom, ki so delali z menoj zadnjih deset mesecev. To je bilo težkih deset mesecev. Res sem srečen," ni skrival zadovoljstva v pogovoru za klub po zmagi nad Domžalami, ko je v 77. minuti dosegel edini zadetek na srečanju.

Navijačem Olimpije se je zahvalil za podporo

Domžalčani so zadržali nedotaknjeno mrežo v Stožicah vse do 77. minute, ko jo je nato zatresel 27-letni Brazilec. Foto: Aleš Fevžer S tem pa je tudi po daljšem času v morju slabših in kaotičnih prigod, ki se dogajajo v zmajevem gnezdu, poskrbel za prekrasno novico, še kako nabito s pozitivnimi čustvi. Navijačem Olimpije se je zahvalil za podporo – tako na tekmi kot tudi v zadnjih desetih mesecih, ko je bil odsoten in se vračal na igrišča.

Zadetek je dosegel v zelo primernem trenutku. Srečanje se je namreč že spogledovalo s tem, da bi se lahko končalo brez zmagovalca, nato pa bi o tem, kdo bo napredoval med 32 najboljših, odločalo izvajanje kazenskih udarcev. In možnosti Domžal za pokalno presenečenje ne bi bile majhne.

Pedro Lucas je pred tem zadnji zadetek za Olimpijo, tudi takrat ga je dal v Stožicah, dosegel na tekmi ligaškega dela konferenčne lige proti avstrijskemu Lasku (2:0), in sicer pred natanko 335 dnevi, 11 dni pozneje pa se je poškodoval na derbiju 1. SNL v knežjem mestu. Foto: Aleš Fevžer

A Lucas, južnoameriški povratnik na slovenske zelenice, ki želi v Olimpiji ostati dlje časa, zato je pred kratkim tudi podaljšal pogodbo, je imel drugačne načrte. Trenutek njegove zbranosti, v kateri je dokazal, kako so njegove strelske naprave, s katerimi je znal imenitno razpolagati na začetku prejšnje sezone, zlasti v Evropi, ostale dobro pripravljene.

Med 32 najboljših v Pokalu Pivovarna Union, žreb 1/16 finala bo v ponedeljek, so se tako uvrstili Aluminij, Beltinci, Bistrica, Bravo, Brinje Grosuplje, Celje, Dravinja, Fužinar, Jadran Dekani, Kamnik, Krka, Ljutomer, Makole, Malečnik, Maribor, Mura, Nafta, Odranci, Olimpija, Polana, Primorje, Rače, Radomlje, Rudar Velenje, Stojnci, Šenčur, Škofja Loka, Tabor Sežana, Tromejnik, Vipava, Zavrč in Žiri.

Pokal pomemben za Olimpijo

Federico Bessone bo v nedeljo debitiral kot trener zmajev v 1. SNL. Foto: Aleš Fevžer Olimpija tako ostaja v igri za pokalno lovoriko, kar je ob visokem zaostanku za Celjani v prvenstvu tudi največji realni cilj zasedbe, ki jo po novem vodi mladi strateg Federico Bassone. Argentincu, ki je sedel na vroči stolček Olimpije v izrazito neugodnem trenutku, kjer v zmajevem gnezdu in med navijači ne manjka negativne energije, je tako ognjeni krst na klopi Olimpije polepšal njegov južnoameriški sosed.

"To je bil res pomemben zadetek za Olimpijo. Pokal je pomembno tekmovanje za nas, potrebujemo ga. Zdaj začenjamo našo vrnitev še v ligi. Upam, da lahko nadaljujemo z zmagami," se nadeja boljših rezultatov zmajev v nadaljevanju sezone, ki se za Olimpijo ni začela rožnato.

V nedeljo bosta Bassone in Pedro Lucas nadaljevala sodelovanje. Olimpija odhaja na gostovanje v Mursko Soboto, to pa bo tekma, na kateri bo prevladovala sveža energija novopostavljenih trenerjev. Muro bo prvič v tej sezoni vodil Darjan Slavic, 41-letni Bessone pa bo prvič v prvenstvu vodil ljubljanski klub.

Pedro Lucas si je huje poškodoval koleno 4. novembra 2024 na derbiju v Celju (1:0). Po tisti zmagi se je Olimpija zadržala na prvem mestu. Pred Mariborom je imela tri, pred Celjani pa kar osem točk prednosti. Slabo leto dni pozneje je vrstni red na vrhu lestvice dodobra premešan … Foto: Aleš Fevžer

To bo, kot kaže, tudi prva tekma Pedra Lucasa v 1. SNL po dolgem, dolgem času. Ko je v slovenskem prvenstvu zaigral nazadnje in 4. novembra 2024 staknil hujšo poškodbo kolena na derbiju v Celju, so bili to drugačni časi. Olimpija je takrat kraljevala v prvi ligi, varovancem Victorja Sancheza je šlo imenitno tako doma kot tudi v Evropi.

Zdaj je drugače, saj so gospodarji 1. SNL Celjani, Olimpija pa zaostaja že za ducat točk in je trenutno zgolj na petem mestu, ki sploh ne vodi v Evropo. Ko se je Pedro lani poškodoval, je bilo kaj takšnega nepredstavljivega. Zato bo skušal narediti vse, kar je v njegovi moči, da bi se zmaji hitro povzpeli na lestvici. Motiva mu ne manjka, podpore soigralcev, trenerja in navijačev prav tako ne. Nov izziv sledi v nedeljo v Prekmurju.