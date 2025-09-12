Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
12. 9. 2025,
14.50

1 ura, 14 minut

NK Triglav NK Rudar Velenje NK Krka NK Brinje Grosuplje Druga liga

Druga liga, 6. krog

Vikend v znamenju sosedskih obračunov

R. P.

V uvodni tekmi 6. kroga se bosta v Velenju pomerila Rudar in Triglav.

V uvodni tekmi 6. kroga se bosta v Velenju pomerila Rudar in Triglav.

Foto: Vid Ponikvar

V 6. krogu druge nogometne lige v Sloveniji ne bo manjkalo lokalnih spopadov. Vodilno Brinje Grosuplje bo zvečer v dolenjskem obračunu gostovalo pri novomeški Krki in pod taktirko trenerja Gorana Markovića skušalo nadaljevati sanjski zmagoviti niz, kranjski Triglav pa bo v Velenju naskakoval tretjo zaporedno zmago. Sosedski obračuni bodo v središču pozornosti tudi v Dekanih (Jadran – Tabor), Novi Gorici (Gorica – Bilje) in Ljubljani (Ilirija – Slovan).

Druga liga, 6. krog:

Petek, 12. september:

Sobota, 13. september:

Nedelja, 14. september:

Lestvica:

1. Brinje Grosuplje 5 tekem – 15 točk
2. Kety Emmi&Impol Bistrica  5  -  13
3. Nafta 1903 5  - 13
4. Pearlescent Tabor Sežana  5  -  13
5. Jadran Dekani  5  -  10
6. Triglav Kranj  5  -  9
7. Bilje 5  -  9
8. Beltinci Klima Tratnjek 5  -  8
9. Krško Posavje  5  -  6
10. Jesenice  5  -  5
11. Slovan  5  -  4
12. Ilirija 1911 5  -  3
13. Gorica 5  -  2
14. Rudar Velenje 5  -  1
15. Dravinja  5  -  1
16. Krka 5  -  1

Najboljši strelci:

5 - Blaj (Bistrica)
4 - Kulenović (Rudar), Matjaž (Brinje)
3 - Bajraj (Beltinci), Maroša (Nafta), Marsetić (Bistrica), Zrnec (Brinje)
...

Nogometna žoga dež
NK Triglav NK Rudar Velenje NK Krka NK Brinje Grosuplje Druga liga
