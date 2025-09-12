Petek, 12. 9. 2025, 14.50
1 ura, 14 minut
Druga liga, 6. krog
Vikend v znamenju sosedskih obračunov
V 6. krogu druge nogometne lige v Sloveniji ne bo manjkalo lokalnih spopadov. Vodilno Brinje Grosuplje bo zvečer v dolenjskem obračunu gostovalo pri novomeški Krki in pod taktirko trenerja Gorana Markovića skušalo nadaljevati sanjski zmagoviti niz, kranjski Triglav pa bo v Velenju naskakoval tretjo zaporedno zmago. Sosedski obračuni bodo v središču pozornosti tudi v Dekanih (Jadran – Tabor), Novi Gorici (Gorica – Bilje) in Ljubljani (Ilirija – Slovan).
Druga liga, 6. krog:
Petek, 12. september:
Sobota, 13. september:
Nedelja, 14. september:
Lestvica:
1. Brinje Grosuplje 5 tekem – 15 točk
2. Kety Emmi&Impol Bistrica 5 - 13
3. Nafta 1903 5 - 13
4. Pearlescent Tabor Sežana 5 - 13
5. Jadran Dekani 5 - 10
6. Triglav Kranj 5 - 9
7. Bilje 5 - 9
8. Beltinci Klima Tratnjek 5 - 8
9. Krško Posavje 5 - 6
10. Jesenice 5 - 5
11. Slovan 5 - 4
12. Ilirija 1911 5 - 3
13. Gorica 5 - 2
14. Rudar Velenje 5 - 1
15. Dravinja 5 - 1
16. Krka 5 - 1
Najboljši strelci:
5 - Blaj (Bistrica)
4 - Kulenović (Rudar), Matjaž (Brinje)
3 - Bajraj (Beltinci), Maroša (Nafta), Marsetić (Bistrica), Zrnec (Brinje)
