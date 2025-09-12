Vikend v znamenju sosedskih obračunov

V 6. krogu druge nogometne lige v Sloveniji ne bo manjkalo lokalnih spopadov. Vodilno Brinje Grosuplje bo zvečer v dolenjskem obračunu gostovalo pri novomeški Krki in pod taktirko trenerja Gorana Markovića skušalo nadaljevati sanjski zmagoviti niz, kranjski Triglav pa bo v Velenju naskakoval tretjo zaporedno zmago. Sosedski obračuni bodo v središču pozornosti tudi v Dekanih (Jadran – Tabor), Novi Gorici (Gorica – Bilje) in Ljubljani (Ilirija – Slovan).