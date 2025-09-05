Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., STA

Petek,
5. 9. 2025,
19.30

Druga liga

Druga liga, 5. krog

Grosupeljčani na peti tekmi še petič zmagali

Nogometna žoga dež | Foto Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Za nogometaše v drugi slovenski ligi ni reprezentančnega premora, ta konec tedna se tako igrajo tekme petega kroga. Nogometaši Brinja iz Grosuplja so tudi v petem krogu osvojili tri točke. Tokrat so na domači zelenici s 4:2 ugnali nekdanjega prvoligaša Rudar Velenje.

Olimpija - Ilirija
Sportal Prekinjen obračun Triglavu, stoodstotne le še Brinje

Za Grosupeljčane so zadeli Marcel Kene v sedmi in 38. minuti, takrat z najstrožje kazni, ter Samo Matjaž v 62. in Nik Zrnec prav tako z bele pike v 90. minuti. Za Rudar je v prvem polčasu izenačil Sean Satchwell, v drugem pa je na 3:2 znižal Vanja Kulenović. Rdeči karton je v 88. minuti prejel Uwem Alexander.

Na lestvici ima Brinje Grosuplje popoln izkupiček 15 točk, s po desetimi in tekmo manj sledijo Bistrica, Nafta in Tabor Sežana. Velenjčani so pri dnu z eno osvojeno točko

V soboto se bosta v Lendavi pomerila dva nekdanja prvoligaša Nafta (10 točk) in Gorica, ki v tej sezoni še ni zmagala (dve točki).

Druga liga, 5. krog:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Ponedeljek, 1. september:

Sreda, 3. september:

Lestvica:

1. Brinje Grosuplje 5 tekem – 15 točk
2. Nafta 1903 4  - 10
3. Kety Emmi&Impol Bistrica  4  -  10
4. Pearlescent Tabor Sežana  4  -  10
5. Jadran Dekani  4  -  7
6. Bilje 4  -  6
7. Triglav Kranj  4  -  6
8. Krško Posavje  4  -  6
9. Jesenice  4  -  5
10. Beltinci Klima Tratnjek 4  -  5
11. Slovan  4  -  4
12. Ilirija 1911 4  -  3
13. Gorica 4  -  2
14. Rudar Velenje 5  -  1
15. Krka 4  -  1
16. Dravinja  4  -  1

Najboljši strelci:

5 - Blaj (Bistrica)
4 - Kulenović (Rudar), Marsetič (Bistrica), Matjaž (Brinje)
3 - Marsetič (Bistrica), Zrnec (Brinje)
...

