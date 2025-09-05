Petek, 5. 9. 2025, 19.30
4 minute
Druga liga, 5. krog
Grosupeljčani na peti tekmi še petič zmagali
Za nogometaše v drugi slovenski ligi ni reprezentančnega premora, ta konec tedna se tako igrajo tekme petega kroga. Nogometaši Brinja iz Grosuplja so tudi v petem krogu osvojili tri točke. Tokrat so na domači zelenici s 4:2 ugnali nekdanjega prvoligaša Rudar Velenje.
Za Grosupeljčane so zadeli Marcel Kene v sedmi in 38. minuti, takrat z najstrožje kazni, ter Samo Matjaž v 62. in Nik Zrnec prav tako z bele pike v 90. minuti. Za Rudar je v prvem polčasu izenačil Sean Satchwell, v drugem pa je na 3:2 znižal Vanja Kulenović. Rdeči karton je v 88. minuti prejel Uwem Alexander.
Na lestvici ima Brinje Grosuplje popoln izkupiček 15 točk, s po desetimi in tekmo manj sledijo Bistrica, Nafta in Tabor Sežana. Velenjčani so pri dnu z eno osvojeno točko
V soboto se bosta v Lendavi pomerila dva nekdanja prvoligaša Nafta (10 točk) in Gorica, ki v tej sezoni še ni zmagala (dve točki).
Druga liga, 5. krog:
Sobota, 30. avgust:
Nedelja, 31. avgust:
Ponedeljek, 1. september:
Sreda, 3. september:
Lestvica:
1. Brinje Grosuplje 5 tekem – 15 točk
2. Nafta 1903 4 - 10
3. Kety Emmi&Impol Bistrica 4 - 10
4. Pearlescent Tabor Sežana 4 - 10
5. Jadran Dekani 4 - 7
6. Bilje 4 - 6
7. Triglav Kranj 4 - 6
8. Krško Posavje 4 - 6
9. Jesenice 4 - 5
10. Beltinci Klima Tratnjek 4 - 5
11. Slovan 4 - 4
12. Ilirija 1911 4 - 3
13. Gorica 4 - 2
14. Rudar Velenje 5 - 1
15. Krka 4 - 1
16. Dravinja 4 - 1
Najboljši strelci:
5 - Blaj (Bistrica)
4 - Kulenović (Rudar), Marsetič (Bistrica), Matjaž (Brinje)
3 - Marsetič (Bistrica), Zrnec (Brinje)
...