Grosupeljčani na peti tekmi še petič zmagali

Za nogometaše v drugi slovenski ligi ni reprezentančnega premora, ta konec tedna se tako igrajo tekme petega kroga. Nogometaši Brinja iz Grosuplja so tudi v petem krogu osvojili tri točke. Tokrat so na domači zelenici s 4:2 ugnali nekdanjega prvoligaša Rudar Velenje.

Za Grosupeljčane so zadeli Marcel Kene v sedmi in 38. minuti, takrat z najstrožje kazni, ter Samo Matjaž v 62. in Nik Zrnec prav tako z bele pike v 90. minuti. Za Rudar je v prvem polčasu izenačil Sean Satchwell, v drugem pa je na 3:2 znižal Vanja Kulenović. Rdeči karton je v 88. minuti prejel Uwem Alexander.

Na lestvici ima Brinje Grosuplje popoln izkupiček 15 točk, s po desetimi in tekmo manj sledijo Bistrica, Nafta in Tabor Sežana. Velenjčani so pri dnu z eno osvojeno točko

V soboto se bosta v Lendavi pomerila dva nekdanja prvoligaša Nafta (10 točk) in Gorica, ki v tej sezoni še ni zmagala (dve točki).

Druga liga, 5. krog:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Ponedeljek, 1. september:

Sreda, 3. september:

Lestvica: 1. Brinje Grosuplje 5 tekem – 15 točk

2. Nafta 1903 4 - 10

3. Kety Emmi&Impol Bistrica 4 - 10

4. Pearlescent Tabor Sežana 4 - 10

5. Jadran Dekani 4 - 7

6. Bilje 4 - 6

7. Triglav Kranj 4 - 6

8. Krško Posavje 4 - 6

9. Jesenice 4 - 5

10. Beltinci Klima Tratnjek 4 - 5

11. Slovan 4 - 4

12. Ilirija 1911 4 - 3

13. Gorica 4 - 2

14. Rudar Velenje 5 - 1

15. Krka 4 - 1

16. Dravinja 4 - 1