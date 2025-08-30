Izkušeni nekdanji španski reprezentant Cesar Azpilicueta zapušča vrste madridskega Atletica in se seli k tekmecu v la ligi Sevilli. Izkušeni nekdanji slovenski reprezentant Jasmin Kurtić pa nje postal član ljubljanske Olimpije. "Zelo sem vesel, saj sem komaj čakal na takšno priložnost. Italijanski napadalec Moise Kean je podaljšal pogodbo s Fiorentino. Argentinski krilni nogometaš Alejandro Garnacho se iz Manchester Uniteda, kjer igra Benjamin Šeško, dokončno seli v Chelsea. Sklenil je pogodbo do leta 2032.

Jasmin Kurtić, trenutno ga sicer ni med izbranci Matjaža Keka, za Slovenijo je sicer odigral 96 tekem. Nazadnje je igral za člana italijanske serie B, Südtirol. Govorilo se je že nekaj dni, v soboto zvečer pa je iz Olimpije prišla tudi uradna potrditev. V zeleno-belem dresu bo nastopal s številko 14. Izkušeni vezist je največji pečat v svoji karieri pustil v Italiji, kjer je v elitni Serie A zbral skorajda 300 nastopov. Belokranjčan je skupno kar deset let nosil dres Palerma, Sassuola, Atalante, Torina, Parme, Fiorentine in Spala. JASMIN KURTIĆ JE ZMAJ! 🐉 pic.twitter.com/dwDjgVg1Uw — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 30, 2025 Nedeljski večni derbi bo Kurtić še spremljal s tribune, nato pa bo zmajem s svojo kakovostjo in izkušnjami pomagal pri uresničevanju zastavljenih ciljev na zelenici. Ob podpisu pogodbe z aktualnimi državnimi prvaki je dejal: "Zelo sem vesel, saj sem komaj čakal na takšno priložnost. Veselim se novega izziva. Po dolgem času se na klubski ravni vračam v domačo državo, svojo kakovost pa želim dokazati na igrišču in ne z besedami. Veselim se tudi spoznavanja novih soigralcev in trenerja ter verjamem, da bomo v tej sezoni uspešni." Zvezdniška okrepitev prihaja v Stožice. Za Olimpijo zaigral dolgoletni reprezentant, trenutno ga sicer ni med izbranci, za Slovenijo je sicer odigral 96 tekem. Nazadnje je igral za člana italijanske serie B, Südtirol. Govorilo se je že nekaj dni, v soboto zvečer pa je iz Olimpije prišla tudi uradna potrditev. V zeleno-belem dresu bo nastopal s številko 14. Izkušeni vezist je največji pečat v svoji karieri pustil v Italiji, kjer je v elitni Serie A zbral skorajda 300 nastopov. Belokranjčan je skupno kar deset let nosil dres Palerma, Sassuola, Atalante, Torina, Parme, Fiorentine in Spala.Nedeljski večni derbi bo Kurtić še spremljal s tribune, nato pa bo zmajem s svojo kakovostjo in izkušnjami pomagal pri uresničevanju zastavljenih ciljev na zelenici. Ob podpisu pogodbe z aktualnimi državnimi prvaki je dejal: "Zelo sem vesel, saj sem komaj čakal na takšno priložnost. Veselim se novega izziva. Po dolgem času se na klubski ravni vračam v domačo državo, svojo kakovost pa želim dokazati na igrišču in ne z besedami. Veselim se tudi spoznavanja novih soigralcev in trenerja ter verjamem, da bomo v tej sezoni uspešni."

Garnacho dokončno iz Uniteda v Chelsea

Argentinski krilni nogometaš Alejandro Garnacho se iz Manchester Uniteda, kjer igra Benjamin Šeško, dokončno seli v Chelsea. Sklenil je pogodbo do leta 2032, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dva dni prej sta se angleška premier ligaša dogovorila tudi o ceni. Chelsea bo za 21-letnika plačal 40 milijonov funtov (46,3 milijona evrov).

United bo obdržal klavzulo o 10-odstotni proviziji pri naslednji prodaji. Posel je četrta največja prodaja Uniteda po prestopih Cristiana Ronalda, Romela Lukakuja in Angela Di Marie.

Alejandro Garnacho je dokončno Chelseajev. Foto: Reuters

Garnacho bo sledil Marcusu Rashfordu in postal drugi član tako imenovanih neželenih igralcev Uniteda, ki sta si zagotovila odhod iz Old Trafforda. Antony, Jadon Sancho in Tyrell Malacia pa so še vedno zunaj prve ekipe trenerja Rubena Amorima.

Chelsea je sprva ponudil odškodnino v višini 25 milijonov funtov za Granacha, ki je za United dosegel 26 golov na 144 tekmah, a je proti koncu prejšnje sezone izgubil Amorimovo naklonjenost.

Garnacho je po tem, ko je bil na klopi do 71. minute tekme Uniteda proti Tottenhamu v finalu evropske lige, ta se je končala z Unitedovim porazom z 0:1, medijem podal ostre pripombe, njegov brat Roberto pa se je na družbenih omrežjih takrat pritoževal nad njegovim položajem v ekipi.

Chelsea je v svojem prenovljenem napadu že podpisal pogodbe z Jamiejem Gittensom, Liamom Delapom, Joaom Pedrom in Estevaom Willianom, Garnacho pa se bo verjetno potegoval za mesto v ekipi z Gittensom na levem krilu.

Cesar Azpilicueta se seli k Sevilli

Cesar Azpilicueta Foto: Guliverimage Bočnemu branilcu Cesarju Azpilicueti se je iztekla pogodba z madridskim Atleticom, kjer si je slačilnico delil tudi s slovenskim reprezentančnim vratarjem Janom Oblakom. Izkušeni Španec, ki je v svoji karieri s Chelseajem osvojil tudi naslov v ligi prvakov, za izbrano vrsto Španije pa zbral 44 nastopov in kar trikrat nastopil na svetovnem prvenstvu, je nov izziv našel v Andaluziji, kjer bo okrepil Sevillo.

Klub, ki je bil pred leti specialist za osvajanje evropske lige, v zadnjih letih ne najde poti iz krize in se bolj kot ne bori za obstanek, s prihodom izkušenega branilca pa se zagotovo želi po klavrnem uvodu v sezono, ko je na dveh tekmah zabeležil dva poraza, vrniti na zmagovalna pota. Prva priložnost za to bo že sobotni obračun z Girono.

🚨 Oficial: Azpilicueta nuevo jugador del Sevilla



🆕 El defensor navarro llega con la carta de libertad tras acabar contrato en el Atlético de Madrid y firma por una temporada con otra más opcionalhttps://t.co/vX425Q4zV2 — Diario AS (@diarioas) August 30, 2025

Azpilicueta je z ekipo iz Andaluzije podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja.

Moise Kean ostaja v Fiorentini

Moise Kean Foto: Reuters Moise Kean je s Fiorentino podpisal novo pogodbo do leta 2029, je sporočil nogometni klub iz serie A. Italijanski mediji poročajo, da se je Keanova plača več kot podvojila na 4,5 milijona evrov na sezono, z odkupno klavzulo v višini 62 milijonov evrov, ki jo je mogoče aktivirati šele v prvih 15 dneh julija. "Zelo smo se potrudili, da bi ga obdržali v klubu, tako da smo mu podaljšali pogodbo. Navdušen sem nad to odločitvijo, ki je v dobro kluba, naših navijačev in igralca samega," je v izjavi dejal predsednik Fiorentine Rocco Commisso. Kean je imel svojo v prejšnjem prvenstvu najboljšo sezono v klubskem nogometu, potem ko je lani podpisal pogodbo s Fiorentino, saj je v 44 nastopih v vseh tekmovanjih dosegel 25 golov. V nedeljo zvečer bo začel tekmo proti Torinu. Italijanski napadalecje s Fiorentino podpisal novo pogodbo do leta 2029, je sporočil nogometni klub iz serie A. Italijanski mediji poročajo, da se je Keanova plača več kot podvojila na 4,5 milijona evrov na sezono, z odkupno klavzulo v višini 62 milijonov evrov, ki jo je mogoče aktivirati šele v prvih 15 dneh julija. "Zelo smo se potrudili, da bi ga obdržali v klubu, tako da smo mu podaljšali pogodbo. Navdušen sem nad to odločitvijo, ki je v dobro kluba, naših navijačev in igralca samega," je v izjavi dejal predsednik Fiorentine. Kean je imel svojo v prejšnjem prvenstvu najboljšo sezono v klubskem nogometu, potem ko je lani podpisal pogodbo s Fiorentino, saj je v 44 nastopih v vseh tekmovanjih dosegel 25 golov. V nedeljo zvečer bo začel tekmo proti Torinu.

Bayern se namerava okrepiti z Jacksonom

Nicolas Jackson bo dres Chelseaja zamenjal za Bayernovega. Foto: Guliverimage Nemški nogometni prvoligaš Bayern iz Münchna se namerava okrepiti s senegalskim napadalcem Nicolasom Jacksonom. Ta bo bavarskega velikana okrepil kot posojen igralec londonskega Chelseaja, katerega član je trenutno, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kluba naj bi se po koncu sezone dogovorila za možnost odkupa, pri čemer bi odškodnina za Jacksona lahko znašala 65 milijonov evrov.

Jackson v zadnjem času pri Chelseaju ni dobival veliko priložnosti. Željo, da bi se kot posojen igralec priključil moštvu je že pred časom izrazil športni direktor Bayerna Max Eberl.

"Radi bi si izposodili igralca, ki je ustrezno telesno pripravljen ter hkrati dosega zadetke in asistence. Ob tem mora imeti tudi dovolj izkušenj. Ko pogledam njegov (Jacksonov, op. STA) življenjepis, mislim, da je pravi igralec za nas," je po tekmi nemškega pokala proti ekipi SV Wehen Wiesbaden razlagal Eberl. Senegalski napadalec, ki šteje 24 let in se je rodil v Gambiji, je v Evropi poleg Chelseajevega nosil še dresa Villarreala in španskega drugoligaša Mirandesa. Za senegalsko reprezentanco je doslej zbral 20 nastopov in dosegel en zadetek.

Christopher Nkunku je podpisal pogodbo za italijanskega nogometnega prvoligaša AC Milan, so sporočili iz velikana serie A. Francoski napadalec je s klubom podpisal pogodbo do 30. junija 2030. Milan se je dogovoril za odškodnino v višini 37 milijonov evrov za prestop Francoza iz londonskega Chelseaja