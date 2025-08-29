Remi v Vigu, Oblakovi v soboto po prvo zmago

V španski la ligi bodo od petka do nedelje igrali tekme tretjega kroga, sreda pa je prinesla vnaprej odigrano tekmo šestega, na kateri sta se Celta in Betis razšla z 1:1. Dogajanje ob koncu tedna za uvod v sobotni spored prinaša gostovanje ranjenega Atletica Jana Oblaka, ki je v uvodnih dveh srečanjih zabeležil le točko, z dvobojem na Santiago Bernabeuu pa ga bosta sklenila madridski Real in Mallorca. Barcelona bo na delu v nedeljo, ko bo na zadnji tekmi kroga gostovala pri Rayu.

Poleg Reala in Barcelone imajo trenutno popoln izkupiček dveh zmag po uvodnih dveh srečanjih še trenutno Villarreal, ki bo v nedeljo gostil prav Celto, Getafe, ki se bo že v petek podal k Valencii, in Athletic iz Bilbaa, ta pa se bo udaril še z drugim moštvom, ki bo ta teden dvakrat na delu, Betisom iz Seville.

Jan Oblak bo z Atleticom, ki je že na uvodu v prvenstvo hitro zaostal za največjima tekmecema za naslov, prvi popoln izkupiček iskal pri Alavesu, ta je bil na prvih dveh srečanjih polovično uspešen. Mestni tekmec Atletica Real bo na krilih na uvodu v sezono vročega Kyliana Mbappeja še tretji komplet točk iskal pred domačimi navijači.

Katalonski velikan, ki ga zaradi prenove Camp Noua še tretje srečanje na začetku lige čaka v gosteh, pa bo sklenil krog, po katerem bo večina igralcev imela tudi reprezentančne obveznosti v kvalifikacijskih bojih. V zadnjem času pri Barceloni mnogo prahu dvigujejo govorice, da naj bi bil klub pripravljen v luči izboljšanja finančnega stanja prodati enega izmed svojih draguljev Fermina Lopeza, čemur pa strateg Blaugrane Hansi Flick močno nasprotuje, saj ga vidi kot ključni člen svojega moštva.

