Avtorji:
R. P., Ja. M., STA

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
23.34

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Špansko prvenstvo, 2. krog

Real Madrid na krilih Mbappeja premagal Oviedo, petarda Villarreala

Avtorji:
R. P., Ja. M., STA

Oviedo Real | V Oviedu je v nedeljo zvečer potekal nogometni spektakel. | Foto Reuters

V Oviedu je v nedeljo zvečer potekal nogometni spektakel.

Foto: Reuters

Nogometaši Villareala so se z zmago s 5:0 nad Girono vsaj začasno prebili na vrh razpredelnice v španskem prvenstvu. Po dveh nastopih imata šest točk tudi Barcelona in Real Madrid. Katalonci so v soboto po preobratu v gosteh s 3:2 ugnali Levante, beli baletniki pa so dan pozneje s 3:0 odpravili Oviedo. V ponedeljek sta se vodilnim s polnim izkupičkom pridružila tudi Athletic Bilbao, ki je z 1:0 ugnal Rayo Vallecano in Getafe, ki je z 2:1 slavil pri Sevilli. Oblakov Atletico Madrid je v soboto doma zgolj remiziral z Elchejem.

Vodilni Villarreal je popolnoma nadigral Getafe. V sedmi minuti je gol gostov načel Nicolas Pepe, Kanadčan Tajon Buchanan je zadel kar trikrat (16., 28., 64.), enkrat pa še Rafa Marin v 25. Girona je po porazu zdrsnila povsem na rep razpredelnice.

Na večerni nedeljski tekmi je madridski Real vnovič reševal Kylian Mbappe, ki je odločil že uvodno tekmo prvenstva z Osasuno (1:0). Za zmago s 3:0 pri Real Oviedu je Francoz najprej zadel v 37., v 83. pa odločil zmagovalca. V sodniškem podaljšku je končni izid postavil Vinicius Junior, podajalec pri drugem golu.

Kylian Mbappe je povedel Real Madrid v vodstvo proti Oviedu v 38. minuti. Francoz je pozneje še podvojil vodstvo. | Foto: Reuters Kylian Mbappe je povedel Real Madrid v vodstvo proti Oviedu v 38. minuti. Francoz je pozneje še podvojil vodstvo. Foto: Reuters

Real Sociedad in Espanyol sta se v San Sebastianu razšla brez zmagovalca - 2:2. Gosti iz Barcelone so dobili polčas z goloma Perea Milhe v 10. in Javija Puada v sodnikovem dodatku. Po menjavi strani so pritisnili Baski. Za neodločen izid sta poskrbela Ander Barenechea v 61. minuti in Ori Oscarsson v 69. minuti.

Na prvi nedeljski tekmi je Osasuna v Pamploni ugnala Valencio z 1:0. Z glavo je že v deveti minuti zabil Hrvat Ante Budimir.

Nov spodrsljaj Oblakovega Atletica, preobrat Barcelone

Atletico Madrid je doživel drugo razočaranje v tej sezoni. Po porazu v uvodnem krogu proti Espanyolu je pred domačimi gledalci iztržil zgolj remi proti Elcheju (1:1).

Rafa Mir je pokvaril načrte Oblakovem Atleticu. | Foto: Reuters Rafa Mir je pokvaril načrte Oblakovem Atleticu. Foto: Reuters

Madridčane je v vodstvo Alexander Sörloth v osmi minuti, Rafa Mir pa je izenačil v 15. Do konca tekme so imeli varovanci trenerja Diega Simeoneja več priložnosti, vendar mreže tekmeca niso več zatresli.

Branilci naslova iz Barcelone so ob polčasu izgubljali 0:2, do treh točk pa so prišli v sodniškem podaljšku. Prvi zadetek za Levante je dosegel Ivan Romero po hitrem protinapadu v 15. minuti, na 2:0 pa je povišal Jose Morales iz najstrožje kazni.

Veselje Lamineja Yamala po preobratu Barcelone. | Foto: Reuters Veselje Lamineja Yamala po preobratu Barcelone. Foto: Reuters

Katalonci so za izenačenje potrebovali le šest minut. Najprej je s strelom od daleč zadel Pedri, kmalu za tem pa po udarcu s kota še Ferran Torres. Zmagoviti zadetek so varovanci Hansija Flicka dosegli v 91. minuti, ko je predložek Lamina Yamala v lastno mrežo preusmeril Unai Elgezabal Udondo.

Špansko prvenstvo, 2. krog:

Petek, 22. avgust:

Sobota, 23. avgust:

Petek, 24. avgust:

Ponedeljek, 25. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci :

3 - Buchanan (Villarreal), Liso (Getafe), Mbappe (Real)
2 - Milla (Espanyol), Torres (Barcelona)
...

Preberite še:

Joan Garcia
Sportal Po sagi s Ter Stegnom Barceloni zelena luč za registracijo Garcie
Florentino Perez
Sportal Villarreal in Barcelona v Miamiju? Real Madrid se ne strinja.
Luka Bobičanec
Sportal Janu Oblaku se je pridružil italijanski zvezdnik

