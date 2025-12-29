Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., Š. L.

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
17.51

Osveženo pred

6 minut

Smučarski skoki, Oberstdorf, novoletna turneja (tekma)

V živo: sijajni Prevc razred zase, v boju za najvišja mesta tudi Zajc

Domen Prevc | Domen Prevc je po prvi seriji zanesljivo v vodstvu. | Foto Reuters

Domen Prevc je po prvi seriji zanesljivo v vodstvu.

Foto: Reuters

V nemškem Oberstdorfu se je začela 74. novoletna turneja smučarjev skakalcev. Po nedeljskih kvalifikacijah so danes že opravili tudi s prvo serijo prve tekme, pravkar pa je na sporedu finale. Po polovici tekme je v vodstvu izjemni Domen Prevc, ki ima 8,3 točke prednosti pred Avstrijecem Janom Hörlom. V finale so se uvrstili tudi ostali trije Slovenci. Timi Zajc je peti in za drugim mestom zaostaja le 2,4 točke, Anže Lanišek je 14., Rok Oblak pa 23.

Domen Prevc
Sportal Domen Prevc takoj pokazal mišice in napovedal imenitno turnejo

Oberstdorf, novoletna turneja, finalna serija:

Domen Prevc je tudi v prvi seriji prve tekme novoletne turneje v Oberstdorfu dokazal, da je v izjemni formi. V svojem prvem nastopu je pristal pri 141,5 metra (162,2) in ima 8,3 točke prednosti pred Avstrijecem Janom Hörlom (136,5 m; 153,9 točke) in 9,8 točke prednosti pred njegovim rojakom Jonasom Schusterjem (138,5 m; 152,4).

V boju za stopničke je tudi Timi Zajc, ki je po prvi seriji peti (133,5 m; 151,5), za Prevcem zaostaja 10,7 točke, za drugim mestom pa le 2,4. Anže Lanišek je po polovici preizkušnje 14. (130,5 m; 142,4), Rok Oblak pa 23. (126 m; 130,8).

Timi Zajc se bo boril za stopničke. | Foto: Reuters Timi Zajc se bo boril za stopničke. Foto: Reuters

Vsi štirje Slovenci so bili v dvobojih parov v prvi seriji, kar je stalnica tekem novoletne turneje zanesljivi. Prevc, ki je bil na tej skakalnici do zdaj najvišje na šestem mestu, je z lahkoto opravil s Fincem Eetujem Nousiainenom.

Zajc, ki je kvalifikacije sklenil na četrtem mestu, je v prvi seriji zanesljivo opravil z Ukrajincem Jevhenom Marusjakom. Zanesljiv je bil v prvi seriji in dvoboju na izločanje tudi Lanišek, ki je po devetem mestu v kvalifikacijah za uvod moči meril s Kazahstancem Iljo Mizernihom, ki je bil 42., in ga zanesljivo premagal. Oblak pa se je v prvi seriji na izločanje pomeril s Fincem Anttijem Aaltom, ki je proti Slovencu nastopil v vlogi izzivalca in ni bil kos Slovencu.

Skakalci so uro in pol pred tekmo opravili tudi s poskusno serijo, v kateri je bil najdaljši  Avstrijec Jan Hörl (140 m). Takoj za njim sta se zvrstila Domen Prevc (139 m) in Timi Zajc (131 m). Rok Oblak je bil 25. (122, 5), Anže Lanišek pa je imel 29. rezultat (119 m).

V nedeljskih kvalifikacijah je izpadel Žak Mogel, bil je 57. med 65 udeleženci.

Po koncu tekmovanja se bo karavana preselila v Garmisch-Partenkirchen, kjer bo po kvalifikacijah 31. decembra druga tekma na sporedu prvi dan novega leta. Za tem sledita še tekmi v Innsbrucku in Bischofshofnu. Turneja se bo končala 6. januarja.

