Villarreal in Barcelona v Miamiju? Real Madrid se ne strinja.

Real Madrid, španski nogometni velikan, nasprotuje prvenstveni tekmi med Villarealom in Barcelono, za katero sta se kluba dogovorila, da jo bosta 20. decembra odigrala v Miamiju. Madridčani so napovedali, da bodo od mednarodnih institucij zahtevali, da prekličejo odločitev Španske nogometne zveze (RFEF), ki je predlog klubov odobrila, poroča AFP.

"Predlog, ki je bil sprejet brez predhodnih informacij ali posvetovanj s sodelujočimi klubi krši bistveno načelo teritorialne vzajemnosti, ki ureja dvokrožna ligaška tekmovanja (ena tekma doma in druga pri nasprotni ekipi), spreminja tekmovalno ravnovesje in daje neupravičeno športno prednost klubom. Integriteta tekmovanja zahteva, da se vse tekme odvijajo pod enakimi pogoji za vse ekipe," so sporočili iz Madrida.

Villarreal, ki si želi prodreti na ameriški trg, je že prej obljubil, da bodo imetnikom sezonskih vstopnic ponudili brezplačno potovanje in vstopnico, če bo ligaška tekma prestavljena v Miami, hkrati pa objavil, da bodo tisti, ki ne morejo ali ne želijo iti, prejeli 20-odstotni popust na skupno ceno sezonske vstopnice.

Bodo zvezdniki Barcelone gostovali v Miamiju, kjer sicer nastopa nekdanji zvezdnik Blaugrane Lionel Messi? Foto: Reuters

RFEF je v ponedeljek predlog odobrila in pripravlja dokumentacijo, ki jo bo poslala evropski zvezi, končno dovoljenje pa je v pristojnosti mednarodne zveze.

Če Villarreal in Barcelona na koncu dobita zeleno luč, bo španska liga prva od velikih petih evropskih lig, ki bo tekmo gostila v tujini.