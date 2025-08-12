Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
12. 8. 2025,
21.49

Real Madrid Villarreal RFEF Barcelona La Liga špansko prvenstvo

Torek, 12. 8. 2025, 21.49

47 minut

Real Madrid nasprotuje tekmi la lige v Miamiju

Villarreal in Barcelona v Miamiju? Real Madrid se ne strinja.

STA

Predsednik madridskega Reala Florentino Perez se ne strinja s tem, da bi Miami gostil tekmo la lige.

Predsednik madridskega Reala Florentino Perez se ne strinja s tem, da bi Miami gostil tekmo la lige.

Real Madrid, španski nogometni velikan, nasprotuje prvenstveni tekmi med Villarealom in Barcelono, za katero sta se kluba dogovorila, da jo bosta 20. decembra odigrala v Miamiju. Madridčani so napovedali, da bodo od mednarodnih institucij zahtevali, da prekličejo odločitev Španske nogometne zveze (RFEF), ki je predlog klubov odobrila, poroča AFP.

"Predlog, ki je bil sprejet brez predhodnih informacij ali posvetovanj s sodelujočimi klubi krši bistveno načelo teritorialne vzajemnosti, ki ureja dvokrožna ligaška tekmovanja (ena tekma doma in druga pri nasprotni ekipi), spreminja tekmovalno ravnovesje in daje neupravičeno športno prednost klubom. Integriteta tekmovanja zahteva, da se vse tekme odvijajo pod enakimi pogoji za vse ekipe," so sporočili iz Madrida.

Villarreal, ki si želi prodreti na ameriški trg, je že prej obljubil, da bodo imetnikom sezonskih vstopnic ponudili brezplačno potovanje in vstopnico, če bo ligaška tekma prestavljena v Miami, hkrati pa objavil, da bodo tisti, ki ne morejo ali ne želijo iti, prejeli 20-odstotni popust na skupno ceno sezonske vstopnice.

Bodo zvezdniki Barcelone gostovali v Miamiju, kjer sicer nastopa nekdanji zvezdnik Blaugrane Lionel Messi?

RFEF je v ponedeljek predlog odobrila in pripravlja dokumentacijo, ki jo bo poslala evropski zvezi, končno dovoljenje pa je v pristojnosti mednarodne zveze.

Če Villarreal in Barcelona na koncu dobita zeleno luč, bo španska liga prva od velikih petih evropskih lig, ki bo tekmo gostila v tujini.

