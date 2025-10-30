Real Madrid zahteva od Uefe več kot tri milijarde evrov odškodnine

Španski nogometni velikan Real Madrid in promotorji superlige zahtevajo od Evropske nogometne zveze (Uefa) več kot štiri milijarde dolarjev (3,44 milijarde evrov) odškodnine, ker jo obtožujejo nepoštene preprečitve predloga novega tekmovanja, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal anonimni vir.

Madridsko sodišče je v sredo v pritožbenem postopku potrdilo, da je Uefa "zlorabila svoj prevladujoči položaj" s poskusom preprečitve ustanovitve evropske superlige. To je predlagalo 12 elitnih evropskih klubov, vključno z Real Madridom in Barcelono, a je načrt hitro propadel.

"Uefa in Mednarodna nogometna zveza (Fifa) sta zlorabili svoj prevladujoči položaj ... s tem, ko sta si podelili diskrecijsko pravico, da evropskim klubom prepovesta sodelovanje v alternativnih tekmovanjih," je izjavilo tožilstvo in potrdilo odločitev Sodišča EU (ESJ) iz leta 2023.

ESJ je 21. decembra pred dvema letoma v sodbi ugodilo pritožbi snovalcev t. i. superlige, da pravila krovnih zvez Uefe in Fife, ki od organizatorjev novih tekmovanj zahtevajo njuno predhodno odobritev, niso skladna s pravom unije.

Real Madrid je najtrofejnejši evropski klub, kar se tiče največjih lovorik. Foto: Reuters

Sodišče EU se tedaj ni spustilo v ocenjevanje, ali bi moral biti projekt superlige tudi odobren. "Sodišče je bilo zaprošeno za splošno oceno pravil Fife in Uefe in v svoji sodbi ni odločilo v primeru konkretnega projekta," je zapisalo sodišče.

Da sodba ne predstavlja potrditve superlige, je tedaj izpostavila tudi Uefa. "Namesto tega ugotavlja zgodovinsko nezadostnost na področju pravil za predhodno odobritev, kar pa predstavlja že zaznano tehnično vprašanje, za katero so bili junija 2022 tudi že sprejeti popravki. Uefa je prepričana v trdnost svojih novih pravil in v to, da ta spoštujejo vse predmetne evropske zakone in pravila."

Od 12 klubov, ki so leta 2021 napovedali ustanovitev superlige, jih je po pritisku Uefe in nasprotovanju navijačev ter politikov devet v nekaj dneh odstopilo od projekta. Ostali so tedaj le še Real Madrid, Barcelona in Juventus, v zadnjem obdobju pa superliga ni več v predlogih za obuditev.