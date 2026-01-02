Prevlada Domna Prevca odmeva tudi onkraj meja, Hrvati: "Domenator gre naprej"

Izjemni skoki Domna Prevca ne navdušujejo le v Sloveniji temveč tudi onkraj meja. Z izbranimi besedami so med drugim drugo zmago na letošnji novoletni turneji in skupno njegovo 16. v karieri pospremili tudi pri hrvaških Sportskih novostih, kjer so ga v slogu Terminatorja oklicali za "Domenatorja".

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je na novega leta dan zmagal na tekmi za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu. Prevc, ki nadaljuje izjemne predstave in je s šestnajsto zmago v karieri na večni slovenski lestvici prehitel Primoža Peterko. Ta je kot prvi Slovenec osvojil zlatega orla za skupno zmago na turneji štirih skakalnic. Obenem je bil prvi Slovenec v skokih z velikim globusom, oba dosežka je potem ponovil Peter Prevc. Njegov mlajši brat Domen pa je sedaj v olimpijski zimi povečal vodstvo v seštevku pokala in tudi novoletne turneje.

Foto: zajem zaslona

Dosežki izjemnega 26-letnega skakalnega asa pa niso ostali neopaženi tudi zunaj slovenskih meja in tudi v nekaterih državah, kjer smučarski skoki sicer ne uživajo takšne priljubljenosti. Pri hrvaških Sportskih novostih so se tako Prevcu poklonili z besedami: "Domenator gre naprej: Neverjetni Slovenec je pometel s konkurenco." Ob tem so dodali: "Na predvečer selitve iz Nemčije v Avstrijo lahko Slovenec začne razmišljati tudi o "Grand Slamu", zmagah na vseh štirih postajah, kar je doslej uspelo le Svenu Hannawaldu leta 2002, nato Kamilu Stochu leta 2018 in Rjujuju Kobajašiju leta 2019." "Nova zmaga za fenomenalnega Prevca," pa so njegovo novo zmago pospremili pri HRT.

Raimund: Res je noro

Pri Telegrafu so zapisali: "Domen Prevc nadaljuje popolno prevlado. Slovenec ima že eno roko na zlatem orlu! Neverjetni slovenski smučarski skakalec še naprej dominira na novoletni turneji in to več kot prepričljivo v primerjavi s svojimi zasledovalci."

Nemški ZDF je ob novem uspehu Slovenca zapisal: "Prevc je bil znova nezaustavljiv." O njegovih skokih se je razgovoril Philipp Raimund. "Noro je videti, kako velika je razlika z Domnom. Res je noro, saj skače neverjetno dobro," je za omenjeni medij dejal nemški skakalec. Prevlado Prevc pa so priznali pri avstrijskem ORF. "Avstrijski dvojec Jan Hörl in Stephan Embacher je znova premagal le Domen Prevc. Trenutno nedotakljivi Slovenec je z drugo zmago v prav toliko skokih naredil še en velik korak k zmagi na turnirju.

Prevc je v četrtek zmagal še 16. v svoji karieri v svetovnem pokalu. Foto: Reuters

Polni pohval so tudi na Poljskem. Na spletni strani sport.tvp so zapisali, da je Domen Prevc na avtocesti. "Slovenski smučarski skakalec se danes lahko samozavestno ozre v zgodovino. Vsaj v najnovejšo. V 21. stoletju je vodstvo po dveh tekmah turneje skakalcu omogočilo, da je osvojil zlatega orla osemnajstkrat v 25 poskusih." Na spletni strani Przeglad Sportowy pa so bili še bolj slikoviti. "Nokavt na novoletni dan! Prevc ni prepustil nobene možnosti, prekosil je svoje tekmece" so zapisali.

Kot že omenjeno, je Prevc na večni slovenski lestvici zmagovalcev zdaj prehitel Primoža Peterko. Pred njima je med skakalci le Peter Prevc s 24 zmagami. Absolutno pa je pred vsemi še Nika Prevc.

