Legendarni nekdanji zvezdnik Real Madrida in nogometne reprezentance Brazilije Roberto Carlos je bil odpeljan v bolnišnico na nujno operacijo, potem ko so 52-letniku diagnosticirali težave s srcem. Poseg, ki običajno traja približno 40 minut, je zaradi "zapletov" trajal več kot tri ure.

Trikratni zmagovalec Lige prvakov Carlos, ki je januarja 2016 po bleščeči karieri uradno obesil čevlje na klin, je v Braziliji užival v oddihu z družino – ženo in enim od otrok – preden so ga morali odpeljati v bližnjo bolnišnico.

Dopust si je nekdanji levi bočni branilec vzel po tem, ko se je nedavno v Združenih državah Amerike udeležil žreba skupin za svetovno prvenstvo 2026, preživeti pa ga je želel v domovini. Vendar so se stvari hitro zapletle in ikonični Brazilec je bil odpeljan v bolnišnico na nujno operacijo.

Po poročanju španskega časnika AS je bil 52-letni nekdanji nogometaš v bolnišnico sprva sprejet zaradi majhnega krvnega strdka v nogi. Poročilo trdi, da je magnetna resonanca celotnega telesa pozneje odkrila, da njegovo srce ne deluje pravilno, zato je moral na nujno operacijo, ki pa se je zaradi neimenovanih težav zavlekla na skoraj tri ure, čeprav naj bi takšen poseg rutinsko trajal le 40 minut. Po poročanju AS se je na srečo vse odvilo dobro.

"Zdaj sem v redu in pod strogim nadzorom," je prek svojega predstavnika za stike z javnostjo iz bolnišnice sporočil Carlos, ki bo v zdravstveni ustanovi ostal še nekaj dni na opazovanju.

