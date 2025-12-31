Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sreda,
31. 12. 2025,
16.15

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
bolnišnica Real Madrid Brazilija Roberto Carlos

Sreda, 31. 12. 2025, 16.15

25 minut

Roberto Carlos

Legendarni nogometaš Real Madrida in Brazilije Roberto Carlos v bolnišnici

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Roberto Carlos | Roberto Carlos se je nedavno udeležil žreba skupin za SP 2026 v ZDA. | Foto Reuters

Roberto Carlos se je nedavno udeležil žreba skupin za SP 2026 v ZDA.

Foto: Reuters

Legendarni nekdanji zvezdnik Real Madrida in nogometne reprezentance Brazilije Roberto Carlos je bil odpeljan v bolnišnico na nujno operacijo, potem ko so 52-letniku diagnosticirali težave s srcem. Poseg, ki običajno traja približno 40 minut, je zaradi "zapletov" trajal več kot tri ure.

Trikratni zmagovalec Lige prvakov Carlos, ki je januarja 2016 po bleščeči karieri uradno obesil čevlje na klin, je v Braziliji užival v oddihu z družino – ženo in enim od otrok – preden so ga morali odpeljati v bližnjo bolnišnico.

Dopust si je nekdanji levi bočni branilec vzel po tem, ko se je nedavno v Združenih državah Amerike udeležil žreba skupin za svetovno prvenstvo 2026, preživeti pa ga je želel v domovini. Vendar so se stvari hitro zapletle in ikonični Brazilec je bil odpeljan v bolnišnico na nujno operacijo.

Po poročanju španskega časnika AS je bil 52-letni nekdanji nogometaš v bolnišnico sprva sprejet zaradi majhnega krvnega strdka v nogi. Poročilo trdi, da je magnetna resonanca celotnega telesa pozneje odkrila, da njegovo srce ne deluje pravilno, zato je moral na nujno operacijo, ki pa se je zaradi neimenovanih težav zavlekla na skoraj tri ure, čeprav naj bi takšen poseg rutinsko trajal le 40 minut. Po poročanju AS se je na srečo vse odvilo dobro.

"Zdaj sem v redu in pod strogim nadzorom," je prek svojega predstavnika za stike z javnostjo iz bolnišnice sporočil Carlos, ki bo v zdravstveni ustanovi ostal še nekaj dni na opazovanju.  

Preberite še:

Endrick
Sportal Real Madrid posodil Endricka Lyonu
Kylian Mbappe
Sportal Čudežna obramba Jana Oblaka, ki se mu klanja Španija! Barceloni derbi kroga.
Aleksander Čeferin
Sportal Aleksander Čeferin o hudih zdravstvenih težavah in turbulentnem odnosom s predsednikom Real Madrida
bolnišnica Real Madrid Brazilija Roberto Carlos
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.