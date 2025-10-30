Prepelič proti bivšim obsedel, Crvena zvezda do šeste zaporedne zmage

V osmem krogu evrolige je Dubaj Klemna Prepeliča gostoval pri nekdanjem klubu Slovenca, Valencii, in klonil z 78:80. Španski klub se je podpisal pod prvo zmago v evroligi, slovenski reprezentant pa ni dobil priložnosti za igro. Crvena zvezda se je po uvodnih dveh porazih zdaj podpisala še pod svojo šesto zaporedno zmago, potem ko je z 99:92 premagala Maccabi Tel Aviv.

V Španiji je Dubaj (3-5) doživel peti poraz v sezoni evrolige. V tesni končnici je Valencia (5-3) slavila z 80:78, potem ko je odločilni koš 21 sekund pred koncem dosegel Omari Moore. Met za zmago Dubaja je ob zvoku sirene zgrešil Dwayne Bacon. Klemen Prepelič pri Dubaju ni dobil priložnosti za igro.

Bayern je ob debiju nekdanjega soigralca Luke Dončića pri Dallas Mavericks, Spencerja Dinwiddieja, s 86:70 premagal Virtus Bologno. Američan je v 20 minutah na parketu dosegel šest točk in tri asistence, Andreas Obst je bil ob zmagi z 21 točkami najboljši strelec.

Spencer Dinwiddie je debitiral za Bayern. Foto: Guliverimage

Crvena zvezda (6-2) je v Beogradu proti uradno domačinu Maccabiju (2-6) do zmage z 99:92 prišla ob koncu zadnje četrtine po delnem izidu 8:1. Za šesto zmago Beograjčanov je 23 točk in 12 asistenc dosegel Codi Miller-McIntyre, nekdanji član Cedevite Olimpije. Žalgiris (6-2) prav tako ostaja pri vrhu lestvice, tokrat se je litovski predstavnik znesel nad Asvelom (2-6). Premagal ga je s 96:59, stari znanec slovenske reprezentance Sylvain Francisco pa je ob sedmih asistencah dosegel 15 točk.

Real (4-4) je z udarnim prvim polčasom strl Fenerbahče (3-5) in ga na koncu premagal s 84:58, medtem ko je zdaj že nekdanji klub Vlatka Čančarja Armani Milano (3-5) s 86:77 ugnal Pariz (4-4).

Baskonia mladega Stefana Joksimovića bo v petek gostovala pri ekipi Anadolu Efesa. Partizan čaka obračun z Barcelono.

Evroliga, 8. krog:

Četrtek, 30. oktober

Petek, 31. oktober

Lestvica: