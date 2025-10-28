Baskonia z mladim Joksimovićem boljša od Prepeličevega Dubaja

V okviru sedmega kroga evrolige je Baskonia Stefana Joksimovića, ki je v prejšnjem krogu pri vsega 16 letih vpisal svoje prve evroligaške točke, gostila Dubaj Klemna Prepeliča in slavila z 92:85. Crvena zvezda je z 79:65 nadigrala Asvel, milanska Olimpia pa je z 72:74 klonila proti Barceloni.

Baskonia je v sedmem poskusu prišla do svoje prve zmage v tej evroligaški sezoni. Španski klub je z 92:85 premagal Dubaj. Stefan Joksimović je za Baskonio na parketu preživel slabe tri minute, v katerih je v statistiko vpisal eno osebno napako, najboljši strelec je bil Timothe Luwawu-Cabarrot s 25 točkami (6/11 za 3). Za Dubaj je Klemen Prepelič igral dobrih 14 minut, a se ni vpisal med strelce (0/1 za 2, 0/3 za 3), je pa vknjižil en skok in eno izgubljeno žogo. Filip Petrušev je bil z 22 točkami in sedmimi skoki najboljši posameznik zasedbe Jurice Golemca.

Žalgiris je ugnal Virtus Bologno s 86:65, Panathinaikos Maccabi Tel Aviv z 99:85, Pariz je izgubil z Anadolu Efesom z 80:90, Valencia pa je premagala Fenerbahče z 92:79.

V sredo bo Partizan na delu pri vodilnem Hapoelu, Olympiacos se bo pomeril z Monacom.

Evroliga, 7. krog:

Torek, 28. oktober

Sreda, 29. oktober

Lestvica: