Milano v petek igra tekmo Evrolige proti Olympiakosu, pri italijanski ekipi pa še enkrat več ne bodo mogli računati Josha Neba, potem ko si je po nedavni zmagi nad Asvelom poškodoval glavo. Kot so zapisali pri italijanskem klub, si je Nebo poškodoval glavo, potem ko mu je spodrsnilo v slačilnici.

Josh Nebo je bolj malo igral v dresu Milana. Foto: Guliverimage

To je nov udarec za Milano, saj se je Nebo po vrsto poškodbah šele vrnil v ekipo. Odkar se je lani poleti pridružil ekipi, je bolj malo igral. To je namreč njegova že šesta poškodba in vedno bolj se porajajo dvomi o njegovi fizični pripravljenosti in koliko bo lahko sploh na voljo ekipi.

Milanu pa ne bodo mogli pomagati Nate Sestina, Lorenzo Brown in Zach LeDay, medtem kos sta Marko Gudurić in Shavon Shields še pod vprašajem za petkovo tekmo. Milano ima zdaj na svojem računu pet zmag in pet porazov in so trenutno na desetem mestu evroligaške lestvice.

