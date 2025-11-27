Anadolu Efes se je po slabšem začetku sezone in zadnjem visokem porazu proti AS Monacu razšel s trenerjem Igorjem Kokoškovom, nekdanjim slovenskim selektorjem. Ekipo bo do nadaljnjega vodil pomočnik Rado Trifunović.

Turški Anadolu Efes Istanbul je uradno sporočil, da se je razšel z glavnim trenerjem Igorjem Kokoškovom, ki je julija podpisal triletno pogodbo z Efesom in na mestu glavnega trenerja takrat zamenjal Luco Banchija.

A njegovo obdobje na klopi turškeg kluba se je hitro zaključilo, Efes je trenutno v evroligi z izkupičkom 5-8 na 15. mestu. V sredo zvečer je v Monaku doživel težak poraz s kar 36 točkami razlike (66:102), kar je bila zadnja kaplja čez rob za vodilne v pisarnah Anadolu Efesa. "Igorju se zahvaljujemo za njegov doprinos h klubu in mu želimo vse najboljše v njegovem nadaljevanju kariere," so zapisali pri Anadolu Efesu, od koder so še sporočili, da bo do prevzema novega trenerja ekipo vodil dozdajšnji pomočnik Slovenec Rado Trifunović, ki ga je Kokoškov poleti vključil v svoj štab.

Triinpetdesetletnik se je Efesu pridružil po tem, ko je zadnji dve sezoni preživel kot pomočnik v trenerskem štabu Quinna Snyderja pri Atlanta Hawksih. Leta 2018 je med drugim postal prvi glavni trener lige NBA, ki je bil rojen zunaj Severne Amerike, ko je takrat prevzel Phoenix Suns. V spomin slovenskih ljubiteljev košarke pa se je za večno vpisal leta 2017, ko je Slovenijo na čelu z Goranom Dragićem in Luko Dončićem popeljal do naslova na evropskem prvenstvu. Tudi takrat je med drugim vlogo pomočnika opravljal Trifunović.

