Avtor:
STA

Sreda,
17. 12. 2025,
13.13

1 ura, 18 minut

Sreda, 17. 12. 2025, 13.13

Dušan Kosić podaljšal z Lokomotivo Plovdiv

STA

Dušan Kosić | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski nogometni strokovnjak Dušan Kosić bo še nekaj časa preživel na klopi bolgarskega prvoligaša Lokomotiv Plovdiv. Kot je objavila spletna stran kluba, je Ljubljančan, s katerim so Bolgari očitno zelo zadovoljni, podaljšal pogodbo, ki jo je sklenil lani, do poletja leta 2028.

Kosića so lani v Plovdiv pripeljali kot rešitelja v boju za obstanek. Nalogo je opravil z odliko, letos pa je ekipo kar nekaj časa držal pri samem vrhu lestvice, v zadnjih krogih pa nazadoval na šesto mesto, potem ko v zadnjih štirih krogih ni zmagal, dve tekmi je izgubil in dve igral neodločeno.

"Splet nesrečnih okoliščin je povzročil, da na zadnjih tekmah nismo pravi. A menim, da smo po težkem lanskem letu stabilizirali ekipo, tudi šesto mesto ni slabo. Želimo ostati vsaj na taki ravni, če se ne še izboljšati," je za STA dejal 54-letni Kosić, ki bo novoletne praznike praznoval doma, prost bo do 7. januarja, ko se bodo začele priprave na spomladanski del sezone.

Kosić je v svoji trenerski karieri vodil Krko, Olimpijo, Triglav, Celje, s katerim je bil državni prvak, Tabor Sežano in Domžale, delo v Bolgariji pa je njegovo prvo v tujini.

