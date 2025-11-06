Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Četrtek,
6. 11. 2025,
22.30

Osveženo pred

32 minut

Četrtek, 6. 11. 2025, 22.30

32 minut

Evroliga, 9. krog

Prvaki Eurocupa previsoka ovira za Prepeličev Dubaj, Zvezda se ne ustavlja

Avtor:
Š. L.

Dubaj Klemen Prepelič | Klemen Prepelič ni dobil priložnosti za igro. | Foto Guliverimage

Klemen Prepelič ni dobil priložnosti za igro.

Foto: Guliverimage

Z obračunom Crvene zvezde in Panathinaikosa se je začel deveti krog košarkarske evrolige. Košarkarji beograjskega kluba so slavili s 86:68 in zabeležili še sedmi zaporedni uspeh v evroligi. Dubaj s Klemnom Prepeličem, ki ni igral, je v četrtek gostil Hapoel iz Tel Aviva, ki je v pretekli sezoni osvojil Eurocup, in klonil s 97:109. Baskonia je s 87:76 premagala Virtus iz Bologne (Vit Hrabar je igral 39 sekund, Stefana Joksimovića pa ni bilo v kadru Baskonie).

Hapoel je proti Dubaju pot do zmage tlakoval v tretji četrtini, ki jo je dobil s 37:21. Na koncu je prišel do sedme zmage v sezoni, ob tem ima izraelski klub še dva poraza. Elijah Bryant je ob zmagi dosegel 25 točk, Dwayne Bacon pa je za Dubaj dosegel kar 36 točk, Klemen Prepelič ni stopil na parket.

Fenerbahče je z 81:67 premagal Asvel, ki ostaja prikovan na dno evroligaške lestvice z le dvema zmagama. Wade Baldwin je ob zmagi dosegel 14 točk.

Krog bosta v petek s košarkarskim el clasicom sklenila Barcelona in Real Madrid.

Evroliga, 9. krog:

Sreda, 5. november

Četrtek, 6. november

Petek, 7. november

Lestvica: 

