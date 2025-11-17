Zasedba Cedevite Olimpije se bo danes ob 17. uri v Areni Stožice na tretji zaporedni domači tekmi in obenem derbiju sedmega kroga rednega dela lige ABA pomerila z evroligaško Crveno zvezdo, ki pa v Ljubljani ne bo računala na veliko svojih košarkarjev. "Za nas je ta tekma lepa motivacija, saj se bomo prvič v tej sezoni srečali z evroligaškim moštvom," je dejal trener Zvezdan Mitrović.

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je tretja zaporedna domača preizkušnja in obenem spektakel z evroligašem. Srbska ekipa je v regionalni ligi po petih odigranih tekmah pri treh zmagah, eni manj, kot jih imajo na svojem računu Ljubljančani, zelo dobro pa so Beograjčani krenili v evroligaško sezono, v kateri z osmimi zmagami na enajstih tekmah krojijo vrh lestvice tekmovanja. Slovenski prvaki v obračun s Crveno zvezdo vstopajo z nizom treh zaporednih zmag, na zadnjih treh tekmah so izbranci glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića premagali Cluj, Vienno in Venezio.

"K nam prihaja kakovosten tekmec, ki je trenutno na prvem mestu lestvice Evrolige. Igrajo z veliko energije, obenem premorejo veliko igralcev. Trenutno imajo sicer kar nekaj težav s poškodbami, zato ne vemo, v kakšni podobi bodo v ponedeljek zaigrali, ampak ne glede na to, kakšna bo sestava ekipe, gre za fantastično moštvo, ki je sestavljeno iz dobrih in izkušenih igralcev. Zagotovo so eden od favoritov za nastop v končnici evrolige," je dejal trener Zvezdan Mitrović.

"Za nas je ponedeljkova tekma lepa motivacija, saj se bomo prvič v tej sezoni srečali z evroligaškim moštvom. To je lepa priložnost, da fantje zaigrajo brez pritiska, saj vsi vemo, kdo je favorit tekme. Kljub temu se pripravljamo kot na vsako drugo tekmo, pristop mora biti pravi. Dvorana bo zagotovo polna navijačev obeh ekip, zato se veselim lepe tekme, na kateri si želim lepega vzdušja in dobrega obračuna," je dodal Črnogorec na klopi Ljubljančanov.

Zvezda blesti v evroligi

V Stožicah se bosta pomerili ekipi, ki sta med najboljšimi tremi moštvi regionalne lige po povprečnem številu doseženih točk. Cedevita Olimpija je v tej statistični kategoriji najboljša v tekmovanju, v povprečju dosega 93,4 točke na tekmo, ekipa, ki jo vodi Saša Obradović, pa je na tretjem mestu s povprečjem 89,8 dosežene točke na tekmo. Crvena zvezda v Stožice prihaja z nizom 11 zmag na zadnjih 13 tekmah – Beograjčani so v evroligi med 10. oktobrom in 5. novembrom zaporedoma premagali Fenerbahče, Žalgiris, Real Madrid, Baskonio, Asvel, Maccabi in Panathinaikos. V torek so izgubili na gostovanju v Dubaju, nato pa v četrtek na domačem parketu zanesljivo premagali podprvake evroligaškega tekmovanja, Monaco (91:79).

"Crvena zvezda je evroligaška ekipa, ki ima veliko dobrih igralcev, ki spadajo med najboljše na svetu. Čaka nas težka in čvrsta tekma. Moramo biti pripravljeni in upamo, da se nam v Stožicah pridruži veliko naših navijačev. Pomembno je, da smo na zadnjih treh tekmah zmagali, saj so bili nasprotniki zahtevni. Lepo je zmagati na način, kot smo, še posebej pa je zabavno zmagovati na domačem parketu," je povedal Joseph Girard III.

Poškodbe, poškodbe ...

V zasedbi zmajev sta na stranskem tiru še vedno Nikos Chougkaz in Luka Brajković, na prvi tekmi v dresu zmajev v Cluju pa se je poškodoval tudi William McNair. Vsi trije po poškodbah zelo dobro okrevajo in se korak za korakom bližajo vrnitvi na parket, so sporočili iz kluba. Imuni proti poškodbam niso niti pri Zvezdi, vodilni strelec ekipe Jordan Nwora je zaradi poškodbe izpustil zadnjih pet tekem v elitnem evropskem košarkarskem tekmovanju. Iz beograjskega kluba so še sporočili, da Obradović tudi na tej tekmi ne bo računal na igralce, ki niso igrali proti Monacu. To so Graham, Moneke, Bolomboy, Canaan, Carter, Rivero in Izundu. Srbski mediji so med drugim zapisali, da bo Zvezda v Ljubljani igrala brez "polovice ekipe".

"Pričakujem težko tekmo proti zelo motivirani ekipi. Vemo, kako igrajo ekipe, ki jih vodi Zvezdan Mitrović, poznamo se iz bojev v Franciji in tudi sicer. Kot vedno pravim, pa se moramo osredotočiti izključno nase, na svojo ekipo in igro," je pred obračunom dejal Obradović.

