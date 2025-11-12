Košarkarje Cedevite Olimpije v sredo ob 18.30 v Areni Stožice čaka pomemben obračun sedmega kroga rednega dela EuroCupa z Umano Reyer. "Ta tekma bo resnično zahtevna, saj naši tekmeci premorejo ogromno napadalnega talenta," je pred srečanjem opozoril strateg Zvezdan Mitrović.

Pred člansko zasedbo Cedevite Olimpije je ena od najpomembnejših domačih tekem v prvi polovici rednega dela EuroCupa. V Ljubljano v sredo ob 18.30 prihaja beneška Umana Reyer, ki zmajem na lestvici skupine A diha za ovratnik. Ljubljančani so namreč po šestih odigranih tekmah pri izkupičku štirih zmag in dveh porazov, Venezia pa je pri izkupičku 3-3. Enak izkupiček zmag in porazov imajo tudi ekipe Cluja, BAXI Manrese in Neptunasa.

Obe ekipi v dvoboj v stoženski dvorani vstopata z odlično popotnico z zadnje tekme v evropskem pokalu. Medtem ko je Venezia na domačem parketu visoko, z 90:55, premagala Hamburg in tako vpisala drugo zaporedno zmago, pa so zmaji v Romuniji z rezultatom 93:87 premagali Cluj in tako prekinili niz dveh zaporednih porazov v EuroCupu. "Pred nami je obračun z Venezio, ki je odlična ekipa in v zadnjem obdobju igra zelo dobro. V Stožice prihaja z dvema zaporednima zmagama v EuroCupu. Na začetku sezone so se naši tekmeci nekoliko mučili, zdaj pa kažejo svoj pravi obraz. Premorejo veliko talenta v napadu, imajo resen proračun, odličnega glavnega trenerja in kakovostno ekipo, ki jo je sestavil," je dejal trener Zvezdan Mitrović.

Ljubljančane čaka domača preizkušnja. Foto: Aleš Fevžer

"Za nas bo ta tekma velik izziv, za regeneracijo po dvoboju z Vienno in pripravo na sredin obračun smo imeli le dva dneva. Videli bomo, ali se bo kdo od poškodovanih igralcev lahko že vrnil na parket, čeprav v to ne verjamem, a počakajmo, kaj bo. Takoj po tekmi z Vienno sem fantom čestital za njihov odnos na parketu, nato pa smo pozornost usmerili na tekmo z Venezio. Ta bo resnično zahtevna, saj naši tekmeci premorejo ogromno napadalnega talenta," je dodal Mitrović.

Italijanska ekipa v nizu petih zmag

V novo sezono evropskega pokala je Umana Reyer, ki jo s klopi vodi Neven Spahija, vstopila z dvema zaporednima porazoma, proti Arisu in Bahčešehirju. Sledila sta zanesljiva zmaga nad Neptunasom na domačem parketu in tesen poraz na gostovanju pri Cluju. Na zadnjih dveh tekmah so Benečani premagali Slask v Vroclavu in Hamburg na domačem parketu v Benetkah. V zadnjem času so ujeli odlično formo, saj so v nizu petih zaporednih zmag, Cedevita Olimpija na drugi strani je dobila zadnji dve, nazadnje v ligi ABA, ko je v Stožicah visoko odpravila Vienno.

Kapetan Jaka Blažič Foto: Luka Kotnik

Med najbolj opevanimi košarkarji in nosilci igre pri italijanski ekipi velja omeniti Kyla Wiltjerja, R. J. Cola in Chrisa Hortona. "Osredotočeni smo na to, da dosežemo čim več zmag in si v skupinskem delu tekmovanja zagotovimo čim višje mesto. Venezia je odlična in zelo nadarjena ekipa, zato se moramo nanjo dobro pripraviti in biti predvsem zbrani v igri v obrambi, če želimo novo zmago v evropskem pokalu," pa je pred sredino pomembno tekmo v Stožicah povedal kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič.

