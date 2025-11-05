Pred Cedevito Olimpijo je novo evropsko gostovanje. Košarkarji ljubljanskega kluba bodo ob 18.00 po slovenskem času igrali obračun šestega kroga rednega dela EuroCupa s Clujem. Del odprave je tudi nova okrepitev William McNair Jr.

Ljubljanska zasedba še naprej ne more računati na poškodovana Nikosa Chougkaza in Luko Brajkovića, zaradi manka pod košema pa so bili pri Cedeviti Olimpiji primorani v iskanje rešitev, zato bo Olimpija v naslednja dva meseca tekmovalne sezone 2025/26 vstopila okrepljena z Williamom McNairjem Jr., 25-letnim, 210 centimetrov visokim centrom, ki bo v Ljubljani dodal svežo energijo pod obema obročema. Njegov prvi stik z evropsko košarko je bilo igranje v Turčiji, kjer je v sezoni 2024/25 nosil dres Ormanspora, sezono 2025/26 pa je začel v Yalovasporu. Američan je v ponedeljek že odpotoval z ekipo v Romunijo, kjer bodo slovenski prvaki lovili četrto zmago in prekinitev dveh zaporednih neuspehov.

V BT Areni v Cluj-Napoci bomo spremljali obračun dveh ekip, ki imata v Evropskem pokalu po petih odigranih tekmah na svojem računu tri zmage in dva poraza. Medtem ko je Cedevita Olimpija dva poraza doživela v zadnjih dveh krogih, proti Bahčešehirju in Neptunasu, pa je Cluj v zadnjem obdobju v nizu dveh zaporednih zmag – romunski kolektiv je premagal Umano Reyer (103:102) ter Hamburg (95:76). Pred tem je Cluj izgubil proti Bahčešehirju in Slasku, premagal pa je Neptunas.

Cedevito Olimpijo je za dva meseca okrepil William McNair Jr. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

V evropskem pokalu Cluj dokazuje izjemen napadalni potencial, saj sredini tekmeci Zmajev v povprečju dosegajo kar 97,6 točke na tekmo, s tem pa imajo najboljši napad v tekmovanju po odigranih petih tekmah rednega dela. Obenem je treba dodati, da je Cluj na vrhu lestvice najboljših skakalnih ekip poravnan z Neptunasom, obe ekipi v povprečju zbereta 38,6 skoka na tekmo.

Mitrović: Zagotovo nas čaka zahtevno delo

V zadnjem krogu Lige ABA Ljubljančani niso stopili na parket, prost konec tedna pa so slovenski prvaki izkoristili predvsem za počitek, regeneracijo in pripravo na prihajajočo preizkušnjo v Romuniji. "Cluj je zelo resna ekipa, kar potrjujejo tudi z igrami v obeh tekmovanjih. Pred tekmo so naši tekmeci v vlogi favorita. Gre za moštvo, ki v Evropskem pokalu v povprečju dosega kar 97 točk, kar pove veliko. Zato bo naša obramba morala biti na zelo visoki ravni. Zagotovo nas čaka zahtevno delo, saj imajo na zunanjih položajih odlične in hitre igralce, njihova tranzicija pa je eno glavnih orožij. To pomeni, da nas čaka veliko teka, obrambe in boja za skok. Videli bomo, kako pripravljeni bomo v sredo na vse te naloge," je pred obračunom v Romuniji povedal glavni trener Zmajev Zvezdan Mitrović.

"Zagotovo nas čaka zahtevno delo, saj imajo na zunanjih položajih odlične in hitre igralce, njihova tranzicija pa je eno glavnih orožij," je poudaril Mitrović. Foto: Aleš Fevžer

Cluj sicer v novi tekmovalni sezoni 2025/26 prvič v zgodovini nastopa tudi v ligi ABA. V soboto je odigral svojo prvo domačo tekmo v regionalni ligi in zabeležil visoko zmago nad Igokeo. Semafor v BT Areni, kjer se je zbralo več kot 5.500 navijačev, je kazal 106:84 v korist domačinov. Na četrti tekmi v ligi ABA je bila to za Cluj druga zmaga, pred tem je romunski kolektiv premagal novomeško Krko, izgubil pa je proti Dubaju in Splitu.

Na seznamu igralcev, ki nosijo dres Cluja v tej sezoni, sta kar dva igralca, ki ju po petih odigranih tekmah lahko najdemo na vrhu lestvice najučinkovitejših igralcev v Evropskem pokalu. To sta Daron Russell in Dušan Miletić. Russell v povprečju dosega 24,6 točke, 6,6 asistence in 4,2 skoka na tekmo, Miletić pa v statistiko vpiše 13,8 točke, 9,0 skoka in 2,4 asistence na tekmo, temu pa doda še 1,8 pridobljene žoge in 1,4 blokade na tekmo.

