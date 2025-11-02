Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

William McNair Jr. zapolnil vrzel pri Cedeviti Olimpiji

Cedevita Olimpija je sklenila dogovor z ameriškim košarkarjem Williamom McNairjem Jr.

Cedevita Olimpija je sklenila dogovor z ameriškim košarkarjem Williamom McNairjem Jr.

Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Košarkarski klub Cedevita Olimpija je sklenil dogovor z ameriškim košarkarjem Williamom McNairjem Jr., ki bo za dva meseca okrepil člansko zasedbo pod obema obročema, so sporočili iz kluba. McNair je v nedeljo že prispel v Ljubljano, načrtovano pa je, da bo v ponedeljek z ekipo odpotoval v Romunijo, kjer Zmaje v sredo ob 18.00 po slovenskem času čaka obračun s Clujem.

Zaradi težav pod obročema, kjer zaradi poškodb manjkata Nikos Chougkaz in Luka Brajković, bo članska ekipa Cedevite Olimpije v naslednja dva meseca tekmovalne sezone 2025/26 vstopila okrepljena z Williamom McNairjem Jr., 25-letnim, 210 centimetrov visokim centrom, ki bo v Ljubljani tako dodal svežo energijo pod obema obročema. Njegov prvi stik z evropsko košarko je bilo igranje v Turčiji, kjer je v sezoni 2024/25 nosil dres Ormanspora, sezono 2025/26 pa je začel v Yalovasporu.

"Ob dejstvu, da se v zadnjem obdobju soočamo s poškodbami naših visokih igralcev, smo uspeli na tržišču, ki ta trenutek ni idealno, najti igralca, ki bi nam lahko v najkrajšem možnem času priskočil na pomoč. Pridružil se nam je William McNair Jr. – igralec, ki k nam prihaja iz druge turške lige. Želimo si, da nam bo s svojo energijo, borbenostjo in pristopom pomagal v igri pod obročema," je ob podpisu pogodbe povedal glavni trener Zmajev, Zvezdan Mitrović.

"Počutim se odlično. Čutim, da je to odlična priložnost, da se dokažem na večjem odru. Iskreno Cedeviti Olimpiji nisem sledil v tej sezoni. Pred dvema tednoma sem sicer spremljal EuroCup in ekipo spremljal na eni izmed tekem. Pogledal sem tekmo in kasneje najboljše akcije. Navijači lahko od mene pričakujejo borbenost in energijo. Se vidimo kmalu," pa je ob podpisu pogodbe povedal McNair Jr.

Sezona 2024/25 je bila zanj prva v Evropi, v drugi turški ligi pa je zaigral za OGM Ormanspor. Nastopil je na 31 tekmah, bil najboljši strelec in skakalec svoje ekipe, v povprečju pa dosegal 15,3 točke in 10,1 skoka na tekmo. Na kar 15 tekmah je v svojo statistiko zabeležil dvojnega dvojčka, svojo najboljšo predstavo pa je prikazal 5. oktobra lani, ko je proti ekipi Cayirova Belediye v statistiko vknjižil 21 točk in 17 skokov, kar je bilo dovolj za valorizacijski indeks 35. Pred začetkom sezone 2025/26 je prestopil v Yalovaspor, zaigral je na štirih tekmah in v povprečju dosegal 16,5 točke in 10,0 skoka na tekmo.

Košarkarska tržnica William McNair Jr. Cedevita Olimpija
