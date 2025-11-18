Sodniška komisija lige Aba je sporočila, da je bila sodniška odločitev, da koš Codija Miller-McIntyrja na tekmi med Cedevito Olimpijo in beograjsko Crveno zvezdo velja za dve točki, pravilna. Jasno je bilo, da je Američan stopil na črto. Ljubljančani so tekmo dobili z 87:86, Beograjčani pa zahtevali, da se koš zabeleži kot trojka in gre tekma v podaljšek.

Ponedeljkovo tekmo v Ljubljani so sodili Tomislav Hordov, Josip Radojković in Marko Mustapić. Beograjčani so se po tekmi pritožili, danes pa je sodniška komisija potrdila odločitev sodnikov v dvorani v Stožicah.

"Ob koncu tekme je košarkar Miller-McIntyre iz Crvene zvezde skušal zadeti koš za tri točke. Žoga je šla skozi obroč, ko je na uri ostalo 0,7 sekunde. Po pregledu posnetka IRS so sodniki odločili, da obstaja jasen dokaz, da koš šteje samo dve točki, do konca tekme pa je ostala še ena sekunda. Sodniki so pravilno uporabili IRS protokol in sprejeli pravo odločitev," srbska tiskovna agencija Tanjug povzema odločitev sodniške komisije.

Vodstvo Crvene zvezde se je takoj po tekmi pritožilo na sodniško odločitev in končni izid tekme, na spremembo ob dosojenem košu in celoten sodniški kriterij na tekmi v Ljubljani. Pri Crveni zvezdi so bili prepričani, da je Codi Miller-McIntyre zadel trojko za izenačenje. To so sodniki sprva tudi pokazali v svoji odločitvi, po pregledu posnetka pa so jo spremenili.

Predsednik Crvene zvezde Željko Drčelić je pozval vodstvo lige naj o primeru hitro odloči in kaznuje vpletene zaradi "kriminalnega obnašanja sodnikov in neenakega kriterija med tekmo s Cedevito Olimpijo", še piše Tanjug.

Preberite še: