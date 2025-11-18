Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Po tekmi Cedevita Olimpija - Crvena zvezda (87:86)

Liga Aba: Koš Codija Miller-McIntyrja je bil za dve točki

Cody Miller-McIntyre | Codi Miller-McIntyre je pri zadnjem metu na dramatični tekmi stopil na črto. | Foto Aleš Fevžer

Codi Miller-McIntyre je pri zadnjem metu na dramatični tekmi stopil na črto.

Foto: Aleš Fevžer

Sodniška komisija lige Aba je sporočila, da je bila sodniška odločitev, da koš Codija Miller-McIntyrja na tekmi med Cedevito Olimpijo in beograjsko Crveno zvezdo velja za dve točki, pravilna. Jasno je bilo, da je Američan stopil na črto. Ljubljančani so tekmo dobili z 87:86, Beograjčani pa zahtevali, da se koš zabeleži kot trojka in gre tekma v podaljšek.

Zvezdan Mitrović, Saša Obradović
Sportal Mitrović miri evforijo, Obradović: Mi smo se bolj pritoževali kot igrali

Ponedeljkovo tekmo v Ljubljani so sodili Tomislav Hordov, Josip Radojković in Marko Mustapić. Beograjčani so se po tekmi pritožili, danes pa je sodniška komisija potrdila odločitev sodnikov v dvorani v Stožicah.

"Ob koncu tekme je košarkar Miller-McIntyre iz Crvene zvezde skušal zadeti koš za tri točke. Žoga je šla skozi obroč, ko je na uri ostalo 0,7 sekunde. Po pregledu posnetka IRS so sodniki odločili, da obstaja jasen dokaz, da koš šteje samo dve točki, do konca tekme pa je ostala še ena sekunda. Sodniki so pravilno uporabili IRS protokol in sprejeli pravo odločitev," srbska tiskovna agencija Tanjug povzema odločitev sodniške komisije.

Vodstvo Crvene zvezde se je takoj po tekmi pritožilo na sodniško odločitev in končni izid tekme, na spremembo ob dosojenem košu in celoten sodniški kriterij na tekmi v Ljubljani. Pri Crveni zvezdi so bili prepričani, da je Codi Miller-McIntyre zadel trojko za izenačenje. To so sodniki sprva tudi pokazali v svoji odločitvi, po pregledu posnetka pa so jo spremenili.

Predsednik Crvene zvezde Željko Drčelić je pozval vodstvo lige naj o primeru hitro odloči in kaznuje vpletene zaradi "kriminalnega obnašanja sodnikov in neenakega kriterija med tekmo s Cedevito Olimpijo", še piše Tanjug.

Preberite še:

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda
Sportal Crvena zvezda se je pritožila zaradi poraza v Ljubljani
Cedevita Olimpija - Crvena zvezda, Aleksej Nikolić
Sportal Olimpija po dramatični končnici do velike zmage pred rekordnim številom navijačev
Codi Miller-McIntyre Crvena zvezda Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija liga ABA liga ABA
