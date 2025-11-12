Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., Š. L.

Sreda,
12. 11. 2025,
20.25

Sreda, 12. 11. 2025, 20.25

0 minut

EuroCup, 7. krog

Cedevita Olimpija s 50 skoki do visoke zmage za 28 točk

Cedevita Olimpij Reyer Venezia Umoja Gibson | Umoja Gibson je že na začetku tekme zadel dve trojki. Eno je dodal Miha Cerkvenik. | Foto Aleš Fevžer

Umoja Gibson je že na začetku tekme zadel dve trojki. Eno je dodal Miha Cerkvenik.

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarji ljubljanske Cedevite Olimpije so na tekmi sedmega kroga EuroCupa s 93:65 premagalo Umano Reyer Venezio. Ljubljančani so ob polčasu vodili z 42:37, tretjo četrtino pa dobili s 27:14 in si tako tlakovali pot do pete zmage. Tekmo so končali s kar 50 skoki in šestimi košarkarji z dvomestnim številom točk.

EuroCup, 7. krog:

Sreda, 12. november:

Cedevita Olimpija : Manresa, Zvezdan Mitrović
Sportal Zvezdan Mitrović opozarja

Miha Cerkvenik | Foto: Aleš Fevžer Miha Cerkvenik Foto: Aleš Fevžer Od leta 2021 sta se Cedevita Olimpija in Reyer Venezia v evropskem pokalu pomerili že devetič, razmerje zmag in porazov pa je bilo pred tokratnim dvobojem 4-4. V tekmovalni sezoni 2024/25 sta obe zmagi pripadli košarkarjem iz Ljubljane.

Ljubljančani so tekmo odprli s tremi trojkami, zadela sta jih Miha Cerkvenik in Umoja Gibson. S čvrsto obrambo in kar 15 skoki so prvo četrtino dobili z 19:13. V drugi četrtini je imela Cedevita Olimpija nekaj težav z višjo in močnejšo peterko Venezie, a je ob zaostanku za pet točk Aleksej Nikolić dosegel pomembno trojko (28:30). Z razpoloženim Gibsonom (15 točk) so v zaključku prvega polčasa domači znova prišli do prednosti in odšli na glavni odmor z najvišjo razliko na tekmi, 42:37.

V tretji četrtini je Olimpija povečevala svojo prednost, še dodatno je domače košarkarje podžgalo nekaj mejnih sodniških odločitev. Ko je Jaka Blažič zadel iz lepega prodora, je bilo na semaforju 57:44, torej že plus 13. Nekaj lepih košev je zadel tudi DJ Stewart (11 točk). Do enajstih točk je ob koncu te četrtine prišel tudi David Škara in ljubljanska ekipa je povedla za 20 točk (69:49). Tretjo četrtino je dobila s kar 27:14. Navdušujoče je bilo tudi razmerje skokov: 36 proti 21.

David Škara | Foto: Aleš Fevžer David Škara Foto: Aleš Fevžer

Jaka Blažič | Foto: Aleš Fevžer Jaka Blažič Foto: Aleš Fevžer Zadnje četrtina je bila samo še formalnost, ko so domači prišli do najvišje prednosti na tekmi, za 28 točk. Tekmo so končali s kar 50 točkami, za tri točke metali 40 odstotno, nasprotnika pa zaustavili 25 točk pod njegovim povprečjem s prvih šestih tekem (samo 22-odstoten met za tri točke). Kar šest košarkarjev Cedevite Olimpije je doseglo dvomestno število točk: Gibson 15, Thomas Kennedy 14 (osem skokov), Blažič in Škara po 13, Stewart 11 in Nikolić 11. 

V naslednjem krogu EuroCupa bo Cedevita Olimpija gostila Hamburg, ki še nima zmage in je na zadnjem mestu skupine A. Olimpija je tretja, samo za Bahcesehirjem (6-1) in Hapoelom (5-2).

EuroCup, 7. krog:

Torek, 11. november:

Sreda, 12. november:

Lestvici:

