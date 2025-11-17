Starostna pokojnina v višini 40 odstotkov – kdaj jo lahko uveljavljate in komu pripada? #pravni nasvet

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Pravni nasvet

Starostna pokojnina v višini 40 odstotkov – kdaj jo lahko uveljavljate in komu pripada?

upokojenka | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Pozdravljeni, naj bom kratka. Delovne dobe imam polnih 41 let, stara sem 59 let. (Prvi dan službe 1. 8. 1984, rojena 12. 9. 1966.) Zanima me, ali lahko uveljavljam 40-odstotno starostno pokojnino? Prejemam že nadomestilo, namreč delam po štiri ure dnevno.

Za vas za uveljavljanje pravice do izplačila 40 odstotkov pokojnine velja ZPIZ-2, torej veljavni pokojninski zakon.

ZPIZ določa, da ste v primeru dopolnitve starosti 60 let in vsaj 40 let pokojninske dobe, ki ne predstavlja v celoti pokojninske dobe brez dokupa, upravičeni do uveljavljanja pravice do predčasne pokojnine. Pogoji so enaki za ženske in moške.

Splošni pogoj za izplačevanje 40 odstotkov je torej 60 let starosti in najmanj 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Starostna meja 60 let za pridobitev predčasne pokojnine se ne more znižati na nobeni podlagi.

Drugi pogoj, ki pa ga izpolnjujete, je, da ste vključeni v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom. Iz vprašanja izhaja, da delate štiri ure, za preostale štiri ure pa prejemate nadomestilo.

Za pridobitev pravice do 40-odstotne starostne pokojnine boste torej morali počakati do dopolnitve 60 let starosti.

Ko boste upravičeni do 40 odstotkov starostne pokojnine, se ta lahko skupno izplačuje največ tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas.

Po treh letih uživanja 40 odstotkov starostne pokojnine zavod po uradni dolžnosti začne izplačevati 20 odstotkov starostne pokojnine, če ste še vedno obvezno vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni ali zavarovalni čas.

Del starostne pokojnine 20 odstotkov se odmeri od osnove, ki je bila podlaga za odmero 40 odstotkov starostne pokojnine, ob upoštevanju uskladitve pokojnin.

Del pokojnine se začasno ne izplačuje tistemu, ki ne bo delal zaradi začasne nezmožnosti za delo po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, daljše od 30 delovnih dni, in samozaposlenemu zavarovancu, ki ne bo imel v celoti poravnanih prispevkov za socialno varnost.

Po prenehanju razlogov za omejitev izplačevanja dela pokojnine se bo ta po uradni dolžnosti začel ponovno izplačevati.

