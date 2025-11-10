Referenduma o pokojninski reformi ne bo. Pobudnikom, združenim v t. i. Delavsko koalicijo, namreč do izteka roka, to je do torka, ne bo uspelo zbrati 40 tisoč podpisov, potrebnih za razpis referenduma. Doslej jim je uspelo zbrati 11 tisoč podpisov, zbirali jih bodo še do izteka roka, a se zavedajo, da s pobudo ne bodo uspeli, so potrdili za STA.

Pobudo za naknadni zakonodajni referendum o reformi je v DZ vložila t. i. Delavska koalicija, ki združuje več kot 25 sindikatov in civilnodružbenih organizacij, ki so ustanovili zavezništvo proti pokojninski reformi.

Podprli so jo s skoraj 10 tisoč podpisi volivcev, čeprav bi jih potrebovali le 2500. Zatem je 8. oktobra stekel 35-dnevni rok za zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis referenduma.

Pobudniki tega namreč ocenjujejo, da je reforma usmerjena proti delavcem. Po reformi bo treba delati dlje, referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove bo daljše, realna vrednost pokojnin pa nižja, so tedaj poudarili.

A kot kaže, s svojimi argumenti niso uspeli prepričati zadostnega števila volivcev, saj jim do izteka roka ne bo uspelo zbrati potrebnih podpisov.

Izplen zbiranja podpisov bodo komentirali v prihodnjih dneh

To je za STA potrdil tudi predstavnik pobudnikov in generalni sekretar Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije David Švarc. Poudaril je sicer, da bodo podpise zbirali še danes in v torek, ko se izteče razpisan rok za zbiranje podpisov. "Kljub tem pa ne bežimo od tega dejstva in se zavedamo, da seveda podpisov ne bo dovolj," je dejal. Pred iztekom roka pa izplena zbiranja podpisov po njegovih besedah ne bodo podrobneje komentirali, pač pa bodo to storili v prihodnjih dneh.

Pokojninska reforma, ki jo je DZ sprejel 18. septembra, ohranja 40 let pokojninske dobe, predvideva pa postopen dvig starostne meje za upokojitev s 60 let na 62 let ter zvišuje odmerni odstotek na 70 odstotkov. Referenčno obdobje postopno podaljšuje na 40 let, od katerih se bo odštelo pet najslabših let. Uvaja pa tudi zimski dodatek.