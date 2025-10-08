Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
A. P. K., STA

Začelo se bo zbiranje 40 tisoč podpisov za referendum o pokojninski reformi

Delavska koalicija svari, da bo po reformi treba delati dlje, referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove bo daljše, realna vrednost pokojnin pa nižja.

Delavska koalicija svari, da bo po reformi treba delati dlje, referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove bo daljše, realna vrednost pokojnin pa nižja.

Foto: Bor Slana/STA

Delavska koalicija, ki nasprotuje pokojninski reformi, bo danes začela zbirati 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o njej. Menijo, da je usmerjena proti delavcem. Šest od sedmih reprezentativnih sindikalnih central, ki so reformo podprli v socialnem dialogu, pa bo predstavilo argumente proti zbiranju podpisov.

Delavska koalicija svari, da bo po reformi treba delati dlje, referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove bo daljše, realna vrednost pokojnin pa nižja. Hkrati jo vidijo kot nepravično, ker ne zvišuje prispevne stopnje za pokojninsko zavarovanje, ki velja za delodajalce. Zanje še vedno ostaja v višini 8,85 odstotka, za delavce pa v višini 15,50 odstotka. Podpise bodo zbirali do 11. novembra.

Trdijo, da nasprotniki reforme niso pokazali konkretnih izračunov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti medtem opozarja, da nasprotniki reforme niso pokazali konkretnih izračunov. Tako trditev, da bodo pokojnine nižje, ne drži. S kombinacijo odmernega odstotka in referenčnega obdobja bodo pokojnine v povprečju namreč odmerjene višje za od šest do 14 odstotkov, pri čemer bodo največ pridobili tisti z najnižjimi dohodki.

Prav tako po njihovih navedbah ne drži trditev, da bomo vsi delali dlje ali celo do 67. leta. Osnovno vodilo pri reformi je namreč upokojitev po 40 letih dela, vendar ne pred 62. letom, so pojasnili.

Reformo podpira šest od sedmih reprezentativnih sindikalnih central

Kot so še poudarili, reformo podpira šest od sedmih reprezentativnih sindikalnih central, predstavniki delodajalcev v Ekonomsko-socialnem svetu, Zveza društev upokojencev Slovenije in Sindikat upokojencev Slovenije. Prav tako se z njo strinjajo Mladinski svet Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije in vodstvo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

