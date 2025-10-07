Ministrstvo državljanom: Pred podpisom za referendum se seznanite z uradnimi podatki

Ministrstvo za delo v odzivu na napovedano zbiranje podpisov za referendum o pokojninski reformi poudarja, da reformo podpira šest od sedmih reprezentativnih sindikalnih central, delodajalska združenja, zveza društev upokojencev in sindikat upokojencev. Ob tem poziva, naj se državljani pred oddajo podpisa seznanijo z dejstvi in uradnimi podatki.

Reformo podpirata tudi Mladinski svet Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije, pa tudi vodstvo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so zapisali.

Delavska koalicija referendum vidi kot prevaro

Delavska koalicija bo namreč v sredo začela zbirati 40 tisoč podpisov za referendum o reformi, ki jo vidijo kot prevaro, v kateri bodo oškodovani delavci, mladi in upokojenci. Kot so povedali danes, bodo pokojnine po reformi manjše, usklajevale se bodo slabše, referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove pa bo daljše.

Toda ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozarja, da nasprotniki reforme predstavljajo manjši del sindikalnega zastopstva, njihove trditve pa so deloma zgolj posplošeni slogani brez prave podlage. Kot takega vidijo slogan, da je reforma narejena na plečih delavstva. Prav tako so kritični do trditev, da bo denimo realna vrednost pokojnin nižja in da bo treba delati do smrti, in do trditev, ki se osredotočajo le na en vidik in namenoma zamolčijo vse drugo.

Ministrstvo: Nasprotniki reforme niso pokazali konkretnih izračunov

Nasprotniki reforme za svoje trditve za razliko od podpornikov reforme po navedbah ministrstva niso pokazali konkretnih izračunov. Tako trditev, da bodo pokojnine nižje, preprosto ne drži. S kombinacijo odmernega odstotka in referenčnega obdobja bodo pokojnine v povprečju odmerjene višje za od šest do 14 odstotkov, pri čemer bodo največ pridobili tisti z najnižjimi dohodki. S tem, ko po 40 letih delavci prejmejo pokojnino v višini približno 70 odstotkov povprečja svojih plač, pa bo sistem tudi bolj pregleden, menijo na ministrstvu.

Prav tako po njihovem opozorilu ne drži trditev, da bomo vsi delali dlje ali celo do 67. leta. Osnovno vodilo pri reformi je namreč upokojitev po 40 letih dela, vendar ne pred 62. letom. Še pred 62. letom pa se bodo lahko upokojili tisti, ki so začeli delati pred 20. letom, skrbeli za otroke ali služili obvezni vojaški rok. S temi okoliščinami bo tudi po reformi še vedno mogoča upokojitev pri 57. oz. 58. letu starosti.

Kdor je začel delati pri 18 letih, se bo tudi po reformi upokojil s 60 leti, pri čemer bo pokojnina višja. Za tiste, ki dopolnijo 62 let, še vedno velja pogoj 40 let dobe. Tisti, ki bodo delali več kot 40 let, bodo imeli občutno višje odmerjeno pokojnino. Upokojitvena starost pa se ne spreminja za delavce v poklicnem zavarovanju, na primer za policiste, gasilce, rudarje in livarje, so pojasnili na ministrstvu.

Ogrožen zimski dodatek oziroma božičnica za upokojence

Nasprotniki reforme s svojo referendumsko pobudo po njihovi oceni ogrožajo številne ukrepe za najranljivejše, ki jih reforma uvaja že letos in prihodnje leto. Tako je ogrožen zimski dodatek oz. božičnica za upokojence, ki jo reforma predvideva letos in v vseh prihodnjih letih, ko bo dodatek vse višji.

Po svarilu ministrstva so prihodnje leto ogroženi dvig pokojnin za približno osem tisoč prejemnikov najnižje pokojnine v višini 150 evrov, dvig najnižjih invalidskih pokojnin za 22 odstotkov, kar vpliva na približno 32 tisoč prejemnikov pokojnin, in dvig vdovskih in družinskih pokojnin.

Kot prednost reforme so omenili, da spreminja dodeljevanje varstvenega dodatka. Ta se bo po novem dodeljeval brez preverjanja dohodkov in premoženja otrok, prošnjo pa bo treba oddati samo enkrat, nato pa se bo ob izpolnjevanju pogojev pravica podaljševala samodejno.

"Če reforma pade, teh ukrepov ne bo in ljudje bodo na slabšem. Nova pokojninska reforma, ki je neizogibno dejstvo, pa se bo oblikovala pod drugačnimi pogoji. Nova reforma ne bo niti pol toliko delavska, kot je zdaj," so prepričani na ministrstvu.