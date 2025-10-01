Klakočar Zupančič določila obdobje za zbiranje podpisov za razpis referenduma o pokojninski reformi

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je določila obdobje za zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o pokojninski reformi, ki ga zahteva delavska koalicija. Zbirali jih bodo lahko od srede, 8. oktobra, do vključno torka, 11. novembra.

Pobudo za naknadni zakonodajni referendum o reformi, ki jo je DZ sprejel 18. septembra, je pred tednom dni v DZ vložila t. i. delavska koalicija. Podprla jo je s skoraj deset tisoč podpisi volivcev, čeprav jih je potrebovala le 2.500.

Zbrati morajo 40 tisoč podpisov

Posledično je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič določila rok za zbiranje podpisov pod zahtevo za razpis referenduma. Predlagatelji morajo v ta namen zbrati 40 tisoč podpisov.

Delavska koalicija združuje več kot 25 sindikatov in civilnodružbenih organizacij, ki so ustanovili zavezništvo proti pokojninski reformi. Podpise so začeli zbirati dan po sprejetju reforme v DZ. Ocenjujejo namreč, da je reforma usmerjena proti delavcem. Po reformi bo treba delati dlje, referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove bo daljše, realna vrednost pokojnin pa nižja, so poudarili ob vložitvi referendumske pobude.

Mesec: To je nasprotovanje družbeni koaliciji

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec pa prizadevanja za referendumsko rušenje reforme vidi kot nasprotovanje družbeni koaliciji, ki se je oblikovala okoli reforme, saj sta jo v okviru Ekonomsko-socialnega sveta podprli tako delodajalska kot delojemalska stran. Tudi DZ je novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju sprejel z 49 glasovi za in le enim proti.

Če bo tokratna reforma na referendumu zavrnjena, bo treba o novi po njegovih besedah odločati v prihodnjih letih, za katera pa vso Evropo skrbi, da bodo krizna, je posvaril pretekli teden.

Prepričan je, da ima reforma številne dobre strani, denimo formulo za usklajevanje pokojnin, po kateri bos pri usklajevanju v obdobju od leta 2026 do 2034 v 50 odstotkih upoštevana rast plač in v 50 odstotkih rast cen življenjskih potrebščin. Nadalje prinaša zakonsko podlago za izplačilo zimskega dodatka za upokojence že letos, z letom 2026 pa izboljšuje tudi vdovske, družinske in invalidske pokojnine.