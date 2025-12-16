Spodnji dom francoskega parlamenta, narodna skupščina, je danes sprejel proračun za socialno varnost, ki vključuje odložitev med Francozi nepriljubljene pokojninske reforme, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je prvi od dveh proračunskih zakonov, ki morata biti sprejeta pred 31. decembrom.

Sporno pokojninsko reformo, ki predvideva zvišanje upokojitvene starosti z 62 na 64 let, je leta 2023 tedanja vlada sprejela mimo parlamenta, čemur so sledili večmesečni množični protesti.

Premier Sebastien Lecornu je ustavitev oz. odložitev nepriljubljene reforme do predsedniških volitev, ki naj bi potekale leta 2027, napovedal sredi oktobra. Zahtevali so jo socialisti, katerih podpora je bila ključna, da je Lecornujeva manjšinska vlada isti mesec preživela dve glasovanji o nezaupnici.

Za proračun za socialno varnost je danes glasovalo 247 poslancev, 232 jih je bilo proti, poroča AFP.

To pomeni, da se bo odločanje o pokojninski reformi na dnevni red vrnilo po predsedniških volitvah in po koncu drugega mandata predsednika Emmanuela Macrona, ki si je za njeno sprejetje močno prizadeval.

Odložitev sporne reforme je sicer del širših prizadevanj Lecornujeve vlade, da bi v parlamentu dosegli soglasje o proračunu za leto 2026 in tako rešili politično krizo, v kateri se je Francija znašla po lanskih predčasnih parlamentarnih volitvah.

Lecornu, tretji premier države v malo več kot enem letu, je obljubil, da bo proračun sprejel v parlamentu, potem ko so ukrepi za zmanjšanje stroškov odnesli dva njegova predhodnika.

Poslanci morajo pred koncem leta sprejeti še osnutek zakona o državnem proračunu, o katerem se bodo po navedbah AFP začeli pogajati v petek.

Če bo skupni odbor poslancev in senatorjev dosegel sporazum, bo proračun predložen v glasovanje v spodnjem domu parlamenta. Socialisti so že napovedali, da ga ne bodo podprli, se pa lahko vzdržijo. Zeleni medtem napovedujejo, da bodo glasovali proti.

Če oba domova parlamenta do konca leta ne bosta dosegla dogovora o proračunskem zakonu, se lahko vlada odloči za začasno financiranje.