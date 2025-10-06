Papež odpravil reformo svojega predhodnika

Papež Leon XIV. je danes izdal odlok, s katerim je uvedel nova pravila za finančne naložbe rimske kurije in odpravil reformo, ki jo je na tem področju leta 2022 uvedel njegov predhodnik Frančišek. Po novem bo vatikanska banka izgubila izključno pravico do upravljanja s finančnimi naložbami Vatikana, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nova uredba določa, da naj Sveti sedež v splošnem še naprej uporablja Inštitut za verska dela (IOR) – znan kot vatikanska banka – za upravljanje s premoženjem. Vendar pa lahko pristojni za ta namen uporabljajo tudi finančne posrednike – denimo banke ali sklade – iz drugih držav, če menijo, da je to učinkovitejše ali ugodnejše.

Odlok papeža Leona XIV. naj bi sledil priporočilom strokovnjakov.

IOR upravlja s premoženjem okoli 1200 strank, med njimi katoliških institucij, zaposlenih v Vatikanu in veleposlanikov pri Svetem sedežu.

Banka se je v preteklosti večkrat soočala z obtožbami o korupciji in pranju denarja, ustrezno upravljanje njenih financ in naložb pa ostaja sporna tema.