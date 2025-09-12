Papež: Ne prikrivajte neprimernega ravnanja duhovnikov

Papež Leon XIV. je v četrtek na zaprtem srečanju novoimenovanim škofom dejal, da ne smejo prikrivati neprimernega ravnanja duhovnikov in da morajo nemudoma obravnavati primere morebitnih spolnih zlorab, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočil Vatikan.

Papež je na srečanju dejal, da je treba neprimerno ravnanje duhovščine takoj nasloviti. "Obtožb ne morete pospraviti v predal," je dejal na zaprtem srečanju z okoli 200 škofi, ki so bili po vsem svetu imenovani v preteklem letu. "Z njimi se je treba soočiti z milostjo in pravično, tako do žrtev kot do obtoženih," je dejal po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Papež Leon XIV. je maja na položaju nasledil Frančiška, ki je 12 let vodil Cerkev z 1,4 milijarde verniki in boj proti spolnim zlorabam duhovnikov postavil za eno od ključnih prednostnih nalog svojega pontifikata.

Zaradi zlorab in prikrivanja odstopilo nekaj vidnih škofov

Te zlorabe so v zadnjih desetletjih okrnile ugled Katoliške cerkve in njeno moralno vlogo. Zaradi zlorab in njihovega prikrivanja je odstopilo ali bilo razrešenih nekaj vidnih škofov.

Papež je na srečanju z novimi škofi podprl tudi nekatere druge prednostne naloge Frančiška. Škofe je spodbudil, naj ustvarijo Cerkev, ki bo odprta za vse ljudi, kot je pogosto pozival pokojni papež.

Pozval jih je k obnovitvi stikov s svetom, da bodo lahko odgovorili na vprašanja, ki si jih v sodobnosti zastavljajo moški in ženske. "Gotovi odgovori, ki ste se jih naučili pred 25 leti v semenišču, niso dovolj," je dejal.