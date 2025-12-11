Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
11. 12. 2025,
6.32

Četrtek, 11. 12. 2025, 6.32

Odbor DZ o interventnem zakonu na področju zdravstva

Na. R., STA

čakalnica | Po besedah ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel želijo predvsem preprečiti zlorabe bolniškega staleža. | Foto Shutterstock

Po besedah ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel želijo predvsem preprečiti zlorabe bolniškega staleža.

Foto: Shutterstock

Člani odbora DZ za zdravstvo bodo danes obravnavali predlog zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva, ki spreminja in dopolnjuje šest zakonov in določa nekatere začasne ukrepe za stabilizacijo zdravstvenega sistema. Po besedah ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel želijo predvsem preprečiti zlorabe bolniškega staleža.

Zakon, ki ga je vlada v DZ poslala po nujnem postopku, med drugim predvideva zagotovitev dodatnih sredstev za bolnišnice s kumulativnimi izgubami. Po predlogu so do enkratnega izplačila sredstev upravičene, če na dan 31. december 2024 v bilanci stanja izkazujejo kumulativni presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let, ki predstavlja najmanj dva odstotka v celotnih prihodkih javnega zdravstvenega zavoda v letu 2024.

Zavod bi prejel 85 odstotkov presežka odhodkov nad prihodki, ki ga je izkazal v letu 2024, ali 85 odstotkov skupnega zneska posojil, ki jih ima na dan 30. september 2025 pri enotnem zakladniškem računu države. Posamezni zavod bi lahko prejel največ 30 milijonov evrov. Ministrstvo za ta ukrep predvideva 65 milijonov evrov.

Na področju bolniškega staleža pa po predlogu urejajo laični nadzor, ki ga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sicer že izvaja, a ni urejen na zakonski ravni. Ureja tudi določitev režima gibanja med bolniško odsotnostjo, o katerem bosta seznanjena tako zavarovanec kot delodajalec. To pomeni, da zdravnik pacientu predpiše, kakšne aktivnosti so najboljše za to, da okreva. Predlog zakona določa tudi možnost odvzema nadomestila v primeru zlorabe bolniškega staleža.

S predlogom urejajo tudi vir financiranja mentorskega dodatka iz proračuna, spodbudo za izbiro specializacije iz urgentne medicine pa v zadnji verziji zakona spreminjajo s 1000 na 600 evrov bruto mesečno.

