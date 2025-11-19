Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
19. 11. 2025,
9.44

Osveženo pred

20 ur, 12 minut

Prvi Britanec, ki mu bodo sodili zaradi vojnih zločinov: snemal prašiče, ki so jedli ukrajinske vojake

Graham William Phillips | Phillipsa so že prej primerjali z lordom Haw-Hawom, britanskim pronacističnim propagandistom, ki so ga leta 1946 obesili zaradi veleizdaje. | Foto Graham Wlliam Phillips/Facebook

Phillipsa so že prej primerjali z lordom Haw-Hawom, britanskim pronacističnim propagandistom, ki so ga leta 1946 obesili zaradi veleizdaje.

Foto: Graham Wlliam Phillips/Facebook

38-letni Graham Phillips bo postal prvi Britanec, ki mu bodo sodili zaradi vojnih zločinov od začetka ruskega napada na Ukrajino leta 2022. Phillips, ki se je boril za ruskega predsednika Vladimirja Putina, je leta 2022 na spletu objavil videoposnetek prašičev, ki jedo človeške ostanke ukrajinskih vojakov.

Grahama Phillipsa, nekdanjega britanskega javnega uslužbenca, v Ženevi čaka morebitno sojenje zaradi vojnih zločinov, zaradi kršitev Ženevske konvencije pa ga preiskuje ekipa za vojne zločine metropolitanske policije. 

V videoposnetku prašičev, ki jedo trupla ukrajinskih vojakov, ruski vojak vzame osebno izkaznico mrtvega ukrajinskega vojaka, preden Phillips vpraša: "Je Jurij okusen?"

Phillips je v ruščini na posnetku dodal še: "To je samopostrežni bife!!! Tudi on jé! Žveči, žveči in žveči! Sploh se ne sramujeta." Kasneje je rekel še "jej, bodi zdrav" in "izkazalo se je, da je bil za nekoga koristen".

"Lahko bi rekel, da so prašiči jedli prašiče"

Phillips je priznal, da je videoposnetek posnel sam, in za The Sun dejal še, da ne razume, zakaj bi se moral vmešavati v prehranjevanje prašičev s človeškimi ostanki. "Ti ukrajinski vojaki so prišli v Donbas, da bi pobijali civiliste Donbasa, ki želijo biti z Rusijo, ne pa del ukrajinskega nacističnega režima. Na koncu so postali krma za prašiče," je trdil. "Lahko bi rekel, da so prašiči jedli prašiče, ampak to bi bila žalitev za prašiče."

Med spornimi videoposnetki je tudi zloraba 31-letnega Ajdena Aslina, ki so ga v Rusiji leta 2022 kot vojnega ujetnika zadrževali pet mesecev.

Britanec, ki se je rodil v Dundeeju na Škotskem in odraščal v Nottinghamshiru, je tudi nekdanji bloger, ki se je na BBC hvalil s svojo ljubeznijo do prostitutk. 

Graham William Phillips | Foto: Graham Wlliam Phillips/Facebook Foto: Graham Wlliam Phillips/Facebook

zloraba mučenje snemanje vojni zločini sojenje Ukrajina Rusija
